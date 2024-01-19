سعر البيتكوين يصل لمنطقة مقاومة حاسمة فهل سيستمر فوقها؟

شهدت الساعات القليلة الماضية انخفاض ملحوظ في سعر البيتكوين، والتي تراجعت أولا إلى أقل من 43,000 دولار، عقب الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.

بعد هذا الانخفاض تراجع سعر البيتكوين أكثر ووصل حاليا لمستوى 41 ألف دولار.

هذا الانخفاض يطرح تساؤلات حول العوامل المؤثرة على أداء سعر البيتكوين في السوق الرقمي.

في هذا السياق، قدم الخبير ومحلل سوق البيتكوين، “بنيامين كوين”، تحليل مفصل حول الأوضاع الحالية والاتجاهات المحتملة لسوق العملات المشفرة، مشيرا إلى إمكانية حدوث المزيد من الانخفاضات الطفيفة في السعر.

أوضح “كوين” كيفية استخدامه لمجموعة من المؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 أسبوع والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 أسبوع، لتحليل اتجاهات السوق.

هذه المؤشرات تلقي الضوء على النقاط الحاسمة التي قد تواجهها عملة البيتكوين، وخصوصا حول مستوى الدعم المهم عند 36,000 دولار.

أشار “كوين” إلى التحديات المرتبطة بالتنبؤ بالأسعار الدقيقة، مؤكدا على أهمية مراقبة مستوى 41 ألف دولار كمؤشر محتمل للتحركات القادمة.

وحذر من أن الإغلاق الأسبوعي تحت هذا المستوى قد يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه الصعودي للسوق.

من خلال استعراض بعض الأمثلة التاريخية، أبرز “كوين” كيف تعرضت البيتكوين لأنماط تداول مماثلة في الماضي، مع توقعات لحركة سعرية تتميز بالارتفاعات البطيئة تليها تصحيحات في الأسعار.

أخيرا، تناول الفيديو المقدم من ذات المحلل مفهوم نطاقات الانحدار اللوغاريتمي، مؤكدا على أهمية هذه المؤشرات كأدوات لرسم خرائط توقعات الأسعار وضرورة الحذر في ظل التقلبات المتوقعة في السوق.

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