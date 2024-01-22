شبكة الايثيريوم تواجه خطأ خطير واحتمال حدوث تأثيرات واسعة النطاق

تواجه الايثيريوم (ETH) خطأ بالغ الأهمية، الذي كان في السابق موضوع للنقاش النظري بين مجتمع المطورين والمدققين في مارس 2022، ولكنه الآن يتحول إلى تهديد واقعي محتمل.

الخطأ يرتبط بآلية التحصيص الخاصة بالايثيريوم وعملية تحقيق الإجماع في الشبكة.

إذا كان العميل الرئيسي، الذي يسيطر على أكثر من ثلثي الحصة، يحتوي على خطأ، يمكن أن يؤدي ذلك بشكل غير مقصود إلى تكوين سلسلة غير صحيحة قد تُقبل ككتلة نهائية بناء على إجماع الحصة الأغلبية.

في حالة التزام المدققين الذين يستخدمون هذا العميل الخاطئ بالسلسلة الخاطئة، فإن محاولة الانتقال إلى سلسلة صحيحة قد تؤدي إلى عقوبات جسيمة نتيجة للطريقة التي صُمم بها بروتوكول الايثيريوم لمعاقبة المدققين “المخادعين”.

هذا يخلق معضلة كبيرة للمدققين الذين يعملون مع العميل الخاطئ: إما أن يفقدوا حصتهم عبر العقوبات أو يستمروا في دعم سلسلة غير صالحة، مما يهدد سلامة الشبكة بأكملها.

بالنسبة لمستخدم الايثيريوم العادي الذي لا يشارك في عمليات التحصيص (Staking) أو تطوير البلوكشين، قد يبدو هذا الخطأ بعيدا، ولكن تأثيره قد يكون شامل.

يشعر بعض الأفراد بالقلق العميق، حيث يعتبرون الوضع مخيف للغاية، مما يعكس الخوف المتزايد بين حاملي العملة ETH من تداعيات واسعة النطاق قد تؤثر على ثقة الشبكة واستقرارها.

منصات التداول المركزية، على الرغم مما تملكه من رأسمال جيد، قد تتأثر أيضا بغض النظر عن مرونة سيولتها، حيث قد يتوجب عليها التعامل مع خسائر كبيرة ما يعد تحديا صعب.

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