تحديث مهم في الدعوى القضائية القائمة بين هيئة SEC وشركة الريبل

شهدت الدعوى القانونية الطويلة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة الريبل تصاعد ملحوظ هذا الشهر، مع طلب الهيئة التنظيمية الحصول على بيانات مالية لشركة الريبل لعامي 2022 و2023 وعقود مبيعات XRP بعد الشكوى.

منحت المحكمة شركة الريبل مهلة حتى 17 يناير للامتثال، وقد طلبت الشركة تمديد حتى 19 يناير، ولكنها عارضت لاحقا الطلب، مدعية عدم صلته بالقضية.

استجابة لذلك، أعادت SEC تقديم الطلب، مُبررة ذلك بأن المستندات قد تكشف عما إذا كانت شركة الريبل قد انتهكت قوانين الأوراق المالية من عدمه.

في ردهم، قدم محامو الريبل خطاب مفاجئ لتصحيح خطأ كبير في توصيف الحقائق من قبل هيئة SEC.

أكد فريق دفاع شركة الريبل أن هذا الخطاب سيعمل على توضيح القضايا محل النزاع ويمكن المحكمة من الحكم على أساس سجل دقيق.

كشف القاضي الأمريكي والمدعي الفيدرالي السابق، “جيمس فيلان”، عن موافقة القضاة على تقدم الشركة في القضية.

تأتي هذه الأحداث قبل ثلاثة أشهر من المحاكمة المقررة في 23 أبريل 2024.

حققت شركة الريبل ثلاثة انتصارات جزئية في المحكمة خلال عام 2023، ورُفض طلب هيئة SEC لاستئناف القرار، كما تمت تبرئة الرئيس التنفيذي لشركة الريبل “براد غارلينغهاوس” والرئيس التنفيذي “كريس لارسن” من جميع الادعاءات.

تستمر الاستعدادات للمحاكمة، حيث يجب على هيئة SEC تقديم موجزها بحلول 13 مارس 2024، في حين يجب على شركة الريبل تقديم معارضتها بحلول 12 أبريل 2024.

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