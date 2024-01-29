منصة OKX توقف التسجيل في خدمة مجتمع التعدين الخاص بها: التفاصيل هنا

أعلنت شركة تداول العملات المشفرة OKX عن إيقاف خدمات مجمع التعدين الخاص بالعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة.

أوقفت منصة OKX تسجيل المستخدمين الجدد في مجمع التعدين ابتداء من تاريخ 26 يناير 2024.

وفقا لبيان صادر عن الشركة، سيستمر المستخدمون الحاليون في الوصول إلى هذه الخدمات حتى 25 فبراير 2024، مما يتيح لهم الوقت الكافي لتعديل عمليات التعدين الخاصة بهم بناء على ذلك.

إيقاف جميع عمليات التعدين الخاصة بالعملات المشفرة في OKX:

في 26 فبراير 2024، اوقفت OKX جميع عملياتها المتعلقة بمجمع التعدين.

بعد هذا التاريخ، اوقفت الشركة تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالتعدين.

يشير هذا الإعلان إلى نهاية حقبة بالنسبة للعديد من المستخدمين الذين اعتمدوا على OKX في أنشطتهم المتعلقة بتعدين العملات الرقمية المشفرة.

على الرغم من أن هذا القرار قد يثير استياء بعض المستخدمين، أكدت OKX على التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة لمجتمعها.

وقد حثت الشركة المستخدمين على تعديل عمليات التعدين الخاصة بهم قبل إيقاف الخدمة.

يعتبر تعدين البيتكوين، وهو أحد العناصر الأساسية في تكنولوجيا البلوكشين، عملية حيوية للتحقق من صحة المعاملات المشفرة وإنتاج عملات جديدة من خلال حل الخوارزميات.

في هذه العملية، يلعب المعدنون دور محوري في تعزيز أمان شبكة البيتكوين.

من خلال آلية الإجماع، يضمن المعدنون استقرار وموثوقية دفتر الأستاذ الخاص بالبلوكشين.

تعمل مكافآت التعدين على تحفيز المشاركين لتخصيص قوة الحوسبة لشبكة البلوكشين.

على الرغم من المنافسة المتزايدة والحاجة إلى طاقة عالية، يظل التعدين وسيلة مجدية لكسب مكافآت البيتكوين.

التوسع العالمي لـ OKX:

مؤخرا، حصلت الشركة الفرعية لـ OKX في دبي على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

جاء هذا الترخيص بعد حصول OKX على ترخيص تحضيري من VARA لكيانها الموجود في دبي.

يمكّن هذا الترخيص الشركة من تقديم خدمات التداول الفوري وأزواج التداول الفوري للعملاء المؤسسات والمؤهلين في الشرق الأوسط.

حاليا، تنتظر المنصة استيفاء الشروط المتبقية ومتطلبات التوطين.

إضافة إلى ذلك، أطلقت OKX منصة تداول العملات المشفرة ومحفظة الويب 3 في البرازيل العام الماضي.

تهدف المنصة إلى توفير الوصول إلى الخدمات المالية اللامركزية وتسهيل تداول العملات المشفرة، مع تقديم مئات العملات المشفرة للمستخدمين البرازيليين.

كما توفر محفظة OKX وصول مبسط إلى مجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وبروتوكولات DeFi، بما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا الويب 3.

ينسجم هذا التوسع في البرازيل مع استراتيجية OKX العالمية لتنويع الخدمات.

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