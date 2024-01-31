توقع: سعر الايثيريوم يمكن أن يصل إلى 4000 دولار إذا تمت الموافقة على صندوق ETH في مايو

تشير التحليلات الأخيرة من بنك “ستاندرد تشارترد” إلى احتمالية ارتفاع قيمة عملة الإيثريوم (ETH)، الثانية في ترتيب العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 70% لتصل إلى حدود 4000 دولار بحلول شهر مايو المقبل.

يأتي هذا التوقع في ظل ترقب الموافقة المتوقعة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية على طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المتعلقة بالايثيريوم ETF.

وفقا لتقرير صادر يوم الثلاثاء من البنك، بقيادة رئيس الأبحاث “جيف كندريك”، يتوقع الفريق أن تتبع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نفس النهج الذي اتبعته مع عملة البيتكوين، حيث من المتوقع تأجيل القرارات بشأن طلبات الصناديق حتى يتم منح الموافقة النهائية.

يشير التقرير إلى تاريخ 23 مايو كموعد محتمل للموافقة، وهو التاريخ النهائي لتقديم الطلبات من قبل مديري الأصول VanEck وArk/21Shares.

يتوقع “كندريك” وفريقه أن تتبع أسعار الإيثيريوم مسار البيتكوين أو حتى تتجاوزها خلال هذه الفترة المهمة.

يذكر التقرير أن البيتكوين شهدت ارتفاع بنسبة 85% من حوالي 25000 دولار في منتصف يونيو إلى ما يقرب من 47000 دولار في يناير، عقب الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.

بالاضافة إلى ذلك، يُشير التقرير إلى أن الإيثيريوم قد تواجه ضغوط بيع أقل بعد الموافقة المحتملة مقارنة بالبيتكوين، نظرا لأن صندوق Grayscale Ethereum Fund (ETHE) يمتلك حصة سوقية أصغر من القيمة السوقية للإيثيريوم مقارنة بصندوق البيتكوين (GBTC).

وقد انخفضت عملة البيتكوين إلى مستوى 38500 دولار في الأسبوع الماضي من أعلى مستوى لها عند 49000 دولار في يناير، ما يعكس تأثيرات السوق عقب بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

أخيرا، يتوقع التقرير أن أول صندوق استثمار متداول للإيثيريوم في الولايات المتحدة سيركز على تتبع السعر الفوري للإيثيريوم دون تضمين مكافآت التحصيص Staking.

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