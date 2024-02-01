حيتان عملة الريبل يتخلصون من 53 مليون XRP تزامنا مع انخفاض السعر إلى 0.49 دولار

انخفض سعر العملة الرقمية الريبل XRP دون عتبة ومستوى 0.50 دولار تزامنا مع التقلبات الأخيرة في سوق العملات المشفرة.

يتماشى هذا الانخفاض في سعر عملة الريبل مع التوقعات السابقة من قبل محللي العملات المشفرة، الذين تنبؤو بتراجع سعر XRP إلى 0.49 دولار.

وقد رافق هذا التراجع عمليات تصفية كبيرة من قبل حيتان XRP، مما زاد من الإحساس بالسلبية العامة تجاه عملة الريبل.

حيتان XRP تصفي 53 مليون عملة:

كشفت تحليل من منصة “Whale Alert”، المختصة بتتبع بيانات البلوكشين، عن عمليات بيع ملحوظة لـXRP من قبل الحيتان.

في أحدث عملية تصفية كبيرة، قام أحد حيتان XRP بتصفية أكثر من 29 مليون عملة، مما أسهم في تعميق الانخفاض المستمر في قيمة XRP.

بالنسبة لتصفية 29.1 مليون XRP بقيمة 14.72 مليون دولار، فتم من خلال محفظة مجهولة إلى “Bitstamp”، وهي منصة تداول عملات مشفرة مقرها لوكسمبورغ.

بالإضافة إلى ذلك، في معاملة منفصلة، تم تصفية 23.7 مليون XRP بقيمة 11.98 مليون دولار إلى “Bitso”، منصة تداول أخرى للعملات المشفرة، عبر محفظة مجهولة أيضا.

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 26.7 مليون دولار مع تصفية ما يقارب 53 مليون عملة.

قد تؤدي هذه العمليات الكبيرة للبيع إلى دفع سعر XRP إلى ما دون 0.49 دولار، مما يمثل ضربة لمجتمع الريبل.

بالاضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة الريبل بتصفية جزء كبير من احتياطياتها من XRP، حيث تم تصفية 46.34 مليون عملة، بما يعادل 24.74 مليون دولار في ذلك الوقت، وقد ساهمت هذه الخطوة في تعزيز الانخفاض الأخير في القيمة.

انخفاض سعر XRP إلى أقل من 0.50 دولار:

فوجئ مجتمع XRP بالتحول الهبوطي الأخير.

واجهت العملة الرقمية XRP، المدعومة من شركة الريبل، اتجاه سلبي قوي مؤخرا، مما أدى إلى انخفاض سعرها إلى أقل من 0.50 دولار.

في وفي وقت كتابة هذا المقال، انخفض سعر عملة XRP بنسبة 3.90٪ ليصل إلى 0.4928 دولار، مقتربا من الانخفاض إلى ما دون 0.49 دولار.

على الرغم من أن العملة المشفرة قد سجلت قيمة سوقية بنسبة 26.79٪، إلا أنها شهدت انخفاض بنسبة 3.95٪.

بالإضافة إلى ذلك، شهد حجم تداول XRP انخفاض بنسبة 23.86٪ ليصل إلى 1.35 مليار دولار خلال 24 ساعة الماضية.

وصل سعر عملة XRP إلى أدنى مستوى لها عند 0.4926 دولار اليوم، بانخفاض يزيد عن 4٪ من أعلى مستوى لها عند 0.5135 دولار.

خسرت العملة الرقمية ما يقرب من 20% من قيمتها خلال الأربعين يوم الماضية.

بالاضافة إلى ذلك، أشار مؤشر المتوسطات المتحركة من “TradingView” إلى إشارة بيع قوية لـ XRP اليوم.

يتم تداول سعر XRP بقيمة أقل بكثير من المتوسطين المتحركين الأسي لمدة 100 يوم و200 يوم، عند 0.57636 و0.56546 على التوالي، مما يشير إلى معنويات هبوطية على المدى الطويل.

كما أن قيمة العملة المشفرة أقل أيضا من المتوسط المتحرك لـ 10 أيام و50 يوم عند 0.51877 و0.56551، مؤكدة بذلك على التراجع الهبوطي على المدى القصير أيضا.

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