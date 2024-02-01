سعر العملة الرقمية JUP ينخفض بأكثر من 65% لهذه الأسباب!

أصبحت العملة الرقمية الرقمية “JUP” التابعة لمنصة التداول اللامركزي “Jupiter” حديث الساعة لمجتمع الكريبتو.

حيث لفتت الأنظار إليها بعد الزخم الكبير وحجم التداول الذي حظي به مشروعها والمتمثل في منصة التداول اللامركزي “Jupiter” ووصلت أن تفوقت على منصة “Uniswap” من حيث حجم التداول.

أسباب تراجع سعر العملة الرقمية JUP:

قبل ساعات قررت بينانس إدراج العملة الرقمية “JUP” للتداول على منصتها بعدها قررت تأجيل العملية، ثم الإعلان عن المواصلة ما فسح المجال لحاملي العملة بالبيع المكثف على المنصة وهو ما يمكن القول عنه أنه السبب الأول.

السبب الثاني المحتمل هو عمليات البيع الضخمة، حيث شهدت العملة الرقمية “JUP” عمليات بيع كبيرة في 24 ساعة الماضية بعد الإيردروب على حاملي عملة سولانا يوم الأربعاء، 31 يناير.

حتى لحظة كتابة هذا المقال، تتداول العملة الرقمية “JUP” بانخفاض نسبته 64%، وأصبح سعر العملة أقل من 0.60 دولار.

هل يخضع سعر العملة الرقمية JUP لديناميكيات الضخ والتفريغ؟

بعد وقت قصير من عملية الايردروب، ارتفع سعر العملة الرقمية “JUP” إلى أعلى مستوى له عند 1.27 دولار، وفقا لبيانات “CoinMarketCap”، حيث كان العرض المبكر للعملة عند حوالي 0.41 دولار، ما يعني أن سعر “JUP” تضاعف ثلاث مرات في فترة قصيرة، مما رفع قيمته السوقية إلى مستوى وصل إلى 1.72 مليار دولار في ذروته.

بعدها تم تصحيح سعر العملة الرقمية “JUP” بانخفاض بنسبة تفوق 60% منذ ذلك الحين، مع ارتفاع حجم التداول إلى 1.2 مليار دولار.

في إعلان حديث من الحساب الرسمي للمشروع على منصة X، تم مشاركة تفاصيل حول التوزيع والايردروب القادم للعملة الرقمية “JUP”، مع تسليط الضوء على تخفيض عدد العملات الرقمية الموزعة.

في قصة مثيرة للاهتمام، حقق شاب يبلغ من العمر 17 عام مبلغ قدره 1,000,000 دولار من خلال الإيردروب الأخير للعملة الرقمية “JUB”.

ما ذكر أعلاه هو قصة نادرة الحدوث ولا ينبغي للمستثمرين الاندفاع نحو العملة بل يجدر البقاء على دراية بالمخاطر المستمرة المرتبطة بالحماس المحيط بالعملة الرقمية الجديدة “JUP”، حيث يمكن القول أنها حاليا تشهد تضخم مفرط.

قد يجعل هذا الوضع “JUP” عرضة للتراجع على المدى القصير.

إذا انخفض سعر العملة الرقمية “JUP” نحو 0.40 دولار، فقد يوفر ذلك فرصة جذابة للمضاربين الذين يبحثون عن الارتفاع على المدى الطويل للنظر في الشراء عند الانخفاض.

اقرأ أيضا:

حيتان عملة الريبل يتخلصون من 53 مليون XRP تزامنا مع انخفاض السعر إلى 0.49 دولار

ترقية “Dencun” لشبكة الايثيريوم على بعد خطوة واحدة من التنفيذ: التفاصيل هنا