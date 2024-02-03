كاردانو تسجل 4 مليون معاملة في ظرف شهرين فقط!

في الشهرين الماضيين، شهدت شبكة بلوكشين كاردانو إنجاز ملحوظ بتسجيلها لـ 4 مليون معاملة، مما يعكس النشاط المتزايد والاهتمام المتنامي بالشبكة.

هذا الارتفاع الكبير في عدد المعاملات يشير إلى الجذب المتنامي الذي تحققه كاردانو في السوق.

تطور النظام البيئي لشبكة كاردانو وتقدمها التكنولوجي أسهم بشكل كبير في هذا النمو.

وفقا لمعلومات مقدمة من شركة “IOHK” القائمة على تطوير شبكة كاردانو، فإن النظام البيئي كاردانو شهد توسع كبير مع إطلاق ثمانية مشاريع جديدة خلال ديسمبر ويناير فقط، بالإضافة إلى 17 مشروع آخر قيد التطوير حاليا.

وهو ما يرفع إجمالي المشاريع المطلقة إلى 157 مشروع، مع وجود 1320 مشروع آخر قيد التنفيذ.

من ناحية أخرى، يعتبر التقدم التقني عامل رئيسي في جذب الاهتمام إلى شبكة كاردانو.

عدد اصدار الرموز الرقمية على الشبكة ارتفع بـ 13,109، مع إصدار 480,000 رمز رقمي أصلي جديد.

كما شهد تطوير لغة برمجة العقود الذكية على كاردانو المسماة “Plutus”، نمو كبير.

نصوص Plutus V1 نمت بـ 81 لتصل إلى إجمالي 6,332، بينما نصوص Plutus V2 ارتفعت بـ 13,091 لتصل إلى مجموع جديد قدره 17,718.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر البنية التحتية لشبكة كاردانو في التطور من خلال تحسينات الأداء وإدخال ميزات جديدة مثل عمليات التحويل بين الأعداد الصحيحة وسلاسل البايت، التي ستكون جزء من تحديث Plutus V3 المنتظرة بعد ترقية Conway.

كما يكتسب مجال الحوكمة اللامركزية على كاردانو زخم مع تقدم مرحلة “Voltaire”، حيث انتقل مشروع “Catalyst” إلى مرحلة جديدة مع بداية التصويت على “Fund11”.

من خلال هذه التطورات، يُظهر نظام كاردانو البيئي ديناميكية متجددة وقدرة على استقطاب اهتمام متزايد في عالم البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة.

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