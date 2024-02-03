فرع ميتافيرس شركة Meta يحقق إيرادات بقيمة مليار دولار في الربع الرابع 2023

كشف تقرير الربع الرابع الذي صدر مؤخرا أن القسم المختص في الميتافيرس والواقع المعزز التابع لشركة Meta حقق إيرادات تزيد عن مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات سماعات الرأس Quest ونظارات Ray-Ban Meta الذكية.

إيرادات فرع Meta تحطم الأرقام القياسية:

على الرغم من أن تجاوز علامة الإيرادات البالغة مليار دولار يمثل إنجاز كبير لفرع Meta Reality Labs، إلا أنه من المتوقع أن تستمر المجموعة في تكبد خسائر كبيرة في الفترات المقبلة.

أبلغ القسم الذي يركز على الميتافيرس عن خسارة قدرها 4.65 مليار دولار لهذا الربع وخسارة إجمالية تتجاوز 16 مليار دولار في عام 2023.

يمثل هذا أكبر خسارة تشغيلية ربع سنوية للقسم منذ الربع الرابع من عام 2020، عندما قامت Meta في البداية بدمج البيانات المالية لشركة Reality Labs في تقاريرها.

بلغ إجمالي إيرادات Reality Labs لعام 2023 أقل بقليل من 1.9 مليار دولار، مع توليد أكثر من نصف الأرقام السنوية في الربع الرابع بعد إصدار Meta Quest 3.

وبلغ إجمالي الخسارة التشغيلية لعام 2023 16.1 مليار دولار، مما يعكس 17.5٪ سنويا كزيادة سنوية مقارنة بعام 2022.

وتأكيدا على موقف Meta السابق، أشارت “سوزان لي”، المديرة المالية للشركة، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى مبادرات التطوير المستمر للمنتجات الخاصة بالواقع المعزز/الواقع الافتراضي بالإضافة إلى الاستثمارات التي تهدف إلى توسيع نطاق عملها، وأضافت:

نتوقع أن تزداد خسائر التشغيل بشكل كبير على أساس سنوي بسبب جهودنا المستمرة في تطوير المنتجات في الواقع المعزز والواقع الافتراضي واستثماراتنا لتوسيع نطاق نظامنا البيئي.

الذكاء الاصطناعي والميتافيرس مفتاح استراتيجية Meta طويلة المدى:

خلال مكالمة هاتفية حول الأرباح، عزا “مارك زوكربيرغ”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta، إيرادات “Reality Labs” إلى “موسم العطلات القوي” والنجاح لسماعات الواقع الافتراضي، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الأداء الأولي القوي لأحدث إصدار من Quest 3.

وشدد على أن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس الخاصة بالشركة تعد جزء لا يتجزأ من رؤيتها طويلة المدى، وأضاف أن Meta تعتزم الحفاظ على استثمارات كبيرة في كلا المجالين.

على الرغم من أن اللاعبين البارزين مثل “ديزني” حولوا تركيزهم بعيدا عن خطط الميتافيرس العام الماضي، إلا أن Meta تبدو ثابتة في التزامها بإستراتيجية الميتافيرس وهو ما يظهر من خلال قسمها “Reality Labs”.

حتى أن “زوكربيرغ” أشار إلى الميتافيرس باعتباره “الحدود التالية” وخليفة الانترنت عبر الهاتف المحمول، مما يشير إلى إيمان قوي بإمكانياته.

على الرغم من انتقادات بعض اللاعبين الأساسيين فيما يتعلق باعتبار أهداف Meta غير واقعية، إلا أن المدير التنفيذي يبدو غير متردد في رؤيته.

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