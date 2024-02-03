تحذير من التزييف العميق: فيديو مزور أحد المشاهير يروج لمنصة كريبتو مشبوهة على فيسبوك

في حادثة جديدة تعكس التحديات المتزايدة التي يفرضها التزييف العميق، تم استخدام صورة مزيفة للسيد “أندرو “تويجي” فورست”، رائد الأعمال الأسترالي والذي يعد أحد أقطاب نشاط التعدين، في حملة إعلانية خادعة على فيسبوك للترويج لمنصة تداول عملات مشفرة وهمية.

تم تحديد هذا المقطع المفبرك، الذي يُظهر “فورست” وهو يدعم بشكل كاذب منصة تداول مزعومة تُدعى “Quantum AI”، بواسطة شركة الأمن السيبراني “Cybertrace”.

هذه المنصة اكتسبت سمعة سلبية كونها تعد مركز لعمليات الاحتيال المالي.

المقطع، الذي تم تعديله من لقاء سابق لفورست نظمته “Rhodes Trust” في أكتوبر 2023، يدعو المشاهدين للتسجيل في المنصة الاحتيالية بزعم تحقيق أرباح يومية ضخمة للأفراد العاديين.

تم التعرف على هذا التزييف العميق في 27 يناير، مما يسلط الضوء على استمرار مشكلة الإعلانات المزورة على منصات التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن “Meta”، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، قد فرضت حظرا على التزييف العميق في أوائل عام 2020، إلا أن هذه الممارسات لا تزال تشكل تحدي كبير، مما دفع “فورست” إلى انتقاد الشركة بشدة لعدم بذل الجهود الكافية لمنع هذه الأنواع من الاحتيال.

يذكر أن “فورست”، لديه بالفعل قضايا قانونية معلقة ضد فيسبوك بسبب استخدام صورته في إعلانات عملات مشفرة احتيالية أخرى، كما أعرب عن إحباطه بشأن تعامل فيسبوك مع هذه القضايا.

تزايد استخدام التزييف العميق يمثل تهديد متزايد، حيث أفاد “مايكل سايلور”، مؤسس “MicroStrategy”، عن إزالة ما يقرب من 80 مقطع فيديو مزيف يوميا، العديد منها يدعم عمليات احتيال مختلفة تتعلق بالعملات الرقمية المشفرة.

مقاطع الفيديو هذه، بما في ذلك تلك التي تضم شخصيات مثل “إيلون ماسك”، غالبا ما تحتوي على روابط لبرامج استثمارية غير مشروعة أو منتجات ومواقع تجارة إلكترونية مزيفة.

ارتفاع نسبة التزييف العميق في أمريكا الشمالية، كما تشير البيانات من “Sumsub”، يبرز الحاجة الماسة لتحديث وتعزيز أنظمة الكشف عن التزييف ومكافحة الاحتيال للحد من هذه الظاهرة المتنامية وحماية المستخدمين.

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