بعد تعافي السوق: عودة الاهتمام بنشاط تحصيص الايثيريوم

مع انتهاء شهر يناير 2024 الصاخب، يصطف مدققو الايثيريوم مجددا في قائمة الانتظار للانضمام إلى نظام إثبات الحصص للشبكة (staking).

هذا الاهتمام المتزايد يمثل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، ما يشير إلى توقعات إيجابية محتملة لنظام الإيثيريوم البيئي، حيث تقترب شبكة الايثيريوم من تحقيق رقم قياسي والمتمثل في الوصول لمليون مدقق.

هذا المقياس المهم شهد زيادة لليوم الثالث على التوالي، وهو اتجاه لاحظه محلل بيانات البلوكشين والذكاء الاصطناعي “أدريانو فيريا”.

شهد شهر يناير 2024 أكبر اضطراب في نظام التحصيص منذ تقديم إمكانية إلغاء الحصص، متأثرا بتفعيل تحديث شانغهاي على الشبكة الرئيسية.

وقد تفاقم ذلك بقرار بنك “سيلسيوس”، الذي كان يعد أحد اللاعبين الرئيسيين في إقراض العملات المشفرة، حيث قام بتصفية حيازته من عملة الايثيريوم، مما أدى إلى سحب جماعي وجعل أكثر من 16,000 مدقق يتوجهون للخروج من نشاط التحصيص، حاملين معم ما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار من ETH.

لكن، مؤخرا ووفقا لأداة تتبع نشاط التحصيص، تم تصفية قائمة الانتظار بسرعة، على الرغم من كفاح سعر الإيثيريوم للبقاء فوق مستوى 2300 دولار، مع فقدانه 30٪ من حجم التداول.

حاليا، تفتخر الشبكة بوجود 918,652 مدقق نشط، والذين يجمعون معا 29.3 مليون عملة ايثيريوم، أي ما يمثل 24.3٪ من العرض الإجمالي.

مع هذه الأرقام، يقدم تحصيص الإيثيريوم عائد سنوي (APY) يقدر بنسبة 3.6٪.

في الوقت نفسه، يكافح سعر الإيثريوم (ETH) للعودة فوق مستوى 2300 دولار.

في الشهرين الماضيين، تمكن سعر الايثيريوم من تجاوز هذه العقبة أكثر من سبع مرات، رغم أن كل محاولة أدت دائما إلى ارتداد لأسفل.

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