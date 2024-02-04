المصرف المركزي لدولة الإمارات يُنجز أول تحويل للدرهم الرقمي عبر الحدود إلى الصين

في تاريخ 29 يناير، أشرف الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على تنفيذ أول عملية تحويل عبر الحدود باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك في إطار حدث يُعد بمثابة علامة فارقة.

تمت عملية التحويل بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة “mBridge”، وهي منصة رائدة تحمل تقنية تربط بين الإمارات والصين مباشرة.

هذا الإنجاز التاريخي يُعلي من مكانة الإمارات كرائدة في مجال الدفع الرقمي عبر الحدود، وقد تمت العملية في إطار احتفالات “اليوبيل الذهبي” لتأسيس المصرف المركزي وتخريج الدفعة الأولى من برنامج “إثراء للتوطين” في مركز الإمارات للأبحاث بأبوظبي.

أكد الشيخ “منصور” على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، وشدد على الدور الرئيسي للمصرف المركزي في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة الكفاءة والمرونة في النظام المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

كما جدد التأكيد على التزام القيادة بتمكين المواطنين الإماراتيين ورفع كفاءاتهم العملية والمعرفية، مع التركيز على إثراء القطاع المالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، والمساهمة في الرقي الثقافي والتنموي الشامل للدولة.

هنأ الشيخ “منصور” موظفي المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وخريجي برنامج “إثراء”، متمنيا لهم النجاح في مهامهم الوطنية.

كما شمل الحدث تقديم جناح “المشاريع المبتكرة” الذي عرض مبادرات شركات تابعة للمصرف المركزي، بما في ذلك إطلاق شركة الاتحاد للمدفوعات لأول معاملة مالية ناجحة باستخدام نظام بطاقات الدفع المحلية بمواصفات مميزة، ومنصة “عاني” للدفع الفوري، ومشروع التكنولوجيا الإشرافية “Suptech”، مما يعكس التزام الإمارات بالريادة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.

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