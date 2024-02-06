بينانس ترد على مزاعم خرق البيانات وادعاءات التسريب!

نشرنا خبر يوم أمس على بيتكوين العرب مفاده أن هناك تحدي جديد يواجه شركة بينانس، حيث ظهرت مزاعم تفيد ببيع بيانات مستخدمي بينانس على شبكة الانترنت المظلم.

لترد بينانس في ساعات متأخرة من يوم أمس وتنفي بشكل قاطع الادعاءات الأخيرة حول خرق بياناتها، مؤكدة على أن حسابات المستخدمين لا تزال في أمان.

في وقت سابق، ادعى قراصنة بأنهم تمكنوا من الوصول إلى حساب منصة “KodexGlobal”، والتي من المفترض أن تمكن هذه المنصة من استرجاع معلومات المستخدمين من شركات متعددة بما في ذلك كوين بيس، بينانس، وChainlink.

في تحديث لمدونة نشرت بتاريخ 4 فبراير، ذكرت شركة “Hudson Rock”، المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، أن أحد القراصنة عرض الوصول إلى حسابات منصة “KodexGlobal”، على منتدى “BreachForums” مقابل 5000 دولار، أو 300 دولار لكل طلب بيانات طارئ (EDR).

يزعم القراصنة بأنهم قادرون على إنتاج تقارير إلكترونية لخدمات متنوعة، تشمل:

بينانس وكوين بيس وتندر وLinkedIn وDiscord وSendGrid وغيرها.

يعتقد بأن القراصنة تمكنو من الوصول إلى الأنظمة عبر استغلال بيانات اعتماد حصلو عليها من الإصابات ببرامج “Infostealer”، والتي غالبا ما تنبع من أجهزة الكمبيوتر المخترقة الخاصة بمسؤولي تنفيذ القانون في منصة “KodexGlobal”.

عقب هذه الأحداث، ادعى مستخدم يدعى “otteroooo” بأن بيانات “اعرف عميلك” (KYC) الخاصة بمستخدمي بينانس معروضة للبيع في سوق الويب المظلم، ويبدو أنها مرتبطة بتسريب من “GitHub”.

من جانبه، أكد متحدث باسم بينانس، مع الأخذ بالاعتبار احتمال تعرض حسابات منصة “KodexGlobal” للخطر، أن المنصة تستخدم عملية توثيق شاملة وتحافظ على المراقبة المستمرة لأي علامات تشير إلى حسابات مخترقة.

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