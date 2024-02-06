تحديث: هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقق فوز جزئي ضد شركة الريبل

القضية القانونية القائمة بين هيئة SEC الأمريكية وبين شركة الريبل مازالت مستمرة.

وبين كل جولة وجولة يخرج أحد الطرفان بفوز جزئي لحين وصول الحكم النهائي.

مؤخرا، أصدرت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك قرار بارز يدعم موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في دعواها القضائية ضد شركة الريبل.

القاضية “سارة نتبيرن” قضت بأن شركة الريبل يجب أن تسلم مجموعة شاملة من البيانات المالية للفترة 2022-2023، بالإضافة إلى عقود تم إبرامها بعد تقديم الشكوى والإجابة على أسئلة تتعلق بإيرادات مبيعات XRP المؤسساتية التي تلت تقديم الشكوى.

هذا القرار جاء رغم اعتراضات شركة الريبل الإجرائية، حيث حاولت الشركة الادعاء بأن طلبات الكشف عن المعلومات بعد الشكوى كانت غير ملائمة زمنيا ومحظورة بناء على حكم سابق للمحكمة في يونيو 2021.

ومع ذلك، أوضحت القاضية “نتبيرن” أن الرفض السابق كان محدد السياق، مرتبطا بالكشف عن خبرة المستشارين وليس بالقضية الحالية.

القاضية “نتبيرن” أمرت شركة الريبل بتوفير بياناتها المالية للسنوات 2022 و2023، والتي اعتبرتها هيئة SEC ضرورية لتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة.

على الرغم من اعتراض شركة الريبل على أهمية هذه المعلومات وادعائها بأنها سرية وغير ذات صلة، فقد رأت المحكمة أن هذه البيانات قد تكون ذات قيمة إثباتية.

هذا وتمدد النزاع القانوني إلى العقود التي أبرمتها شركة الريبل بعد الشكوى الأولية، حيث رأت هيئة SEC أن هذه الوثائق قد تلعب دور حاسم في تحديد ما إذا كانت الإجراءات القضائية ضرورية ومبررة.

دعمت القاضية “نتبيرن” هذا الطلب، مشيرة إلى أن العقود قد تكشف ما إذا كانت تصرفات شركة الريبل بعد الشكوى تتوافق مع أحكام المحكمة، مما قد يؤثر على الحكم النهائي.

إضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة الريبل بالإجابة على استجواب إضافي بخصوص إيرادات المبيعات المؤسساتية لعملة XRP التي تمت بعد الشكوى الأولية، مما قد يعزز تحديد أي انتهاكات.

على الرغم من معارضة الريبل لأهمية هذا الطلب، وجدت المحكمة أن هيئة SEC قدمت أسبابا كافية تدل على أن هذه المعلومات قد تساهم في وضع الإجراءات التصحيحية المناسبة.

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