تطور جديد غير متوقع في حادثة اختراق الريبل!

مثلما أشرنا في مقالات سابقة على بيتكوين العرب تعرض “كريس لارسن”، المؤسس المشارك لشركة الريبل، لعملية اختراق أسفرت عن سرقة ما يقدر بـ 112 مليون دولار من العملة الرقمية XRP من عدة حسابات شخصية له.

في البداية، بدا الأمر كحالة سرقة إلكترونية نمطية تستهدف أحد حاملي العملات الرقمية.

ومع ذلك، أظهر تحقيق أجرته شركة “Hacken”، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني، أن اثنين من المحافظ المخترقة كانتا مرتبطتين بما يُعرف بـ “محفظة XRP المصرح بها”.

هذا الاكتشاف يشير إلى أن الاختراق قد يكون له تداعيات أكبر مما كان متوقع في البداية.

تحقيق “Hacken” في سرقة عملات XRP:

كشف التحقيق الذي أجرته “Hacken” عن شبكة معقدة تضمنت تحويلات مالية عبر عدة عناوين لمنصات تداول مختلفة، حيث تم تحديد “Kraken” بشكل خاص كوسيلة استخدمت لنقل الأموال.

كما حدد التحليل تفاعلات سابقة لمحفظة ذات علاقات طويلة الأمد مع XRP مع نفس محفظة “Kraken” في عام 2020.

وكانت هذه المحفظة متصلة أيضا بحساب آخر قام بتحويل الأموال إلى منصة تداول عملات مشفرة أخرى (CEX) كجزء من هذه العملية.

وأشار التحقيق إلى أن دور المحفظتين، المرتبطتين بمحفظة XRP المصرح بها، كان حاسما في هذه العملية.

نفي الرئيس التنفيذي لشركة الريبل:

في الأسبوع الماضي، أكد “لارسن” وقوع خرق أمني حيث تم اختراق العديد من حساباته الشخصية الحاملة لعملة XRP.

تمت معالجة الحادث بسرعة، حيث تم إخطار منصات التداول بتجميد العناوين المتأثرة وإشراك السلطات القانونية في التحقيق.

أدى الاختراق إلى سرقة ما يقارب 213 مليون XRP.

ليرد “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، وينفي بشكل قاطع الادعاءات التي تشير إلى وجود ثغرة أمنية داخل المحافظ المُدارة بواسطة الشركة.

ووصف ذات المتحدث هذه التكهنات بأنها غير مسؤولة، مؤكدا على أن محافظ الشركة لم تتعرض للاختراق، ومشددا على سلامة أنظمة الأمان الخاصة بالشركة.

جاء هذا البيان في ظل اهتزاز الثقة في الشركة، وهو ما ظهر في سعر العملة الرقمية XRP التي تأثرت سلبا عقب الاختراق.

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