منصات تداول العملات المشفرة تحقق رقم قياسي جديد

بعد اختتام عام متميز، شهدت أحجام التداول الفوري لأبرز منصات تداول العملات المشفرة زيادات شهرية محدودة بمتوسط نسبته 3%.

لكن، عند مقارنة الإحصائيات لشهر يناير 2024 بالفترة ذاتها مع 12 شهر السابق، نلاحظ أن الحجم الكلي قد نما بنسبة 23% ليصل إلى 915.84 مليار دولار.

وبالنسبة لمنصة التداول صاحبة أعلى أداء، كانت الزيادة فيها ستة أضعاف.

من جهة أخرى تواصل بينانس تصدرها السوق بلا منافس بحصة تبلغ 49%.

قامت منصة “Finance Magnates Intelligence” بتحليل أحجام التداول الفوري لأكبر 10 منصات تداول العملات المشفرة شهريا، وفحصت كيف تتغير ديناميكيات سوق العملات الرقمية.

كما في الأشهر الأخيرة، تحتفظ بينانس بموقع الصدارة دون منازع، حيث بلغت أحجام التداول لديها 446.05 مليار دولار في يناير، مسجلة زيادة بنسبة 3% مقارنة بـ 432.65 مليار دولار في ديسمبر.

احتفظت منصة التداول Upbit بالمرتبة الثانية كما في الشهر السابق بـ 91.79 مليار دولار، وأكملت منصة OKX القائمة بحجم تداول بلغ 85.44 مليار دولار، مع انخفاض بنسبة 2% شهريا.

مع ذلك، سجلت OKX قفزة بنسبة 128% على أساس سنوي.

استعادت Bybit المركز الرابع بـ 82.03 مليار دولار، وحلت Coinbase في المراكز الخمسة الأولى بـ 75.85 مليار دولار.

ظلت قائمة المتصدرين ثابتة خلال الأشهر القليلة الماضية، دون تغييرات في التصنيف مقارنة بشهر ديسمبر.

على الرغم من الزيادات المتواضعة والانخفاضات في الأحجام الشهرية لبعض منصات التداول، كان متوسط معدل النمو السنوي أكثر إيجابية عند 23%.

ما يعني أن منصات تداول العملات المشفرة شهدت نمو سنوي كبير وتألقت منصة ByBit في الأداء.

إذا كان التصنيف يعتمد على نسبة نمو الحجم على أساس سنوي، فإن ByBit وHuobi وOKX ستتصدر المنصة.

زادت ByBit أحجامها مقارنة بشهر يناير 2023، بزيادة قدرها 635% من 11.45 مليار دولار.

تتزامن هذه القفزة مع الذكرى السنوية الخامسة للمنصة وتجاوزها حاجز 20 مليون مستخدم مسجل.

في يناير 2024، زادت Huobi حجم التداول أكثر من ثلاثة أضعاف، من 11.65 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار في الشهر الماضي. وفي حالة OKX، كانت الزيادة 128%، من 38.29 مليار دولار.

كان هناك عاملان رئيسيان أثرا في الزيادة الكبيرة في نشاط متداولي التجزئة:

أولا، الارتفاع الكبير في أسعار العملات المشفرة مقارنة بيناير 2023.

ثانيا، الحماس الذي أثاره أولا الترقب ثم الموافقة على أول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين.

تم تأكيد ذلك من خلال أحجام التداول للبيتكوين التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 1.21 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.

بالنظر إلى الانقسام القادم في مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف خلال شهرين من الأن، قد يستمر نشاط الشبكة في البقاء عند مستويات عالية، جنبا إلى جنب مع أحجام التداول.

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