تقرير كوين بيس يطرح معاملات البلوكشين كتحد أمام عمالقة بطاقات الائتمان

سلط التقرير الأخير الصادر عن كوين بيس الضوء على كيفية استمرار التطبيقات المالية التقليدية في الحفاظ على التكاليف المرتفعة وتحديات الوصول وتأخير المعاملات.

كرد فعل، قدمت كوين بيس فكرة تبني المعاملات المستندة إلى البلوكشين، التي تقدم تكاليف أقل، أوقات معالجة أسرع، ومنصة أكثر شمولية.

تُعطى هذه الأنظمة الأفضلية للعملات المشفرة بفضل بساطتها، الكفاءة من حيث التكلفة، وغياب القيود التقليدية.

الطلب المتزايد على المعاملات الفورية والعالمية:

أبرزت كوين بيس، الرائدة في سوق العملات المشفرة، الزيادة في توقعات بشأن اعتماد العملات المشفرة بشكل أكبر من قبل المستهلكين، وخاصة الجيل الأصغر سنا، لإجراء معاملات فورية تتماشى مع سرعة الانترنت.

أشارت الشركة إلى أنه مع ازدياد عدد الأشخاص، وبشكل خاص الفئة العمرية بين 18 و40 عام، الذين يتبنون العملات المشفرة، ينمو الاعتقاد بأن هذه الأصول الرقمية قادرة على إحداث ثورة في النظام المالي، مما يجعلها أكثر كفاءة، بأسعار معقولة، ومتاحة عالميا.

ومن المثير للانتباه أن هذا الاعتقاد يتخطى الانقسامات السياسية، حيث عبر كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية عن توافقهم على الطاقة التحويلية لتكنولوجيا العملات المشفرة والبلوكشين.

وتؤكد كوين بيس على أن مستقبل المال يتطور بوتيرة سريعة، مدفوعا بالطلب على معاملات تتم على مدار الساعة طوال الأسبوع، بدون حدود جغرافية أو تأخيرات تقليدية، مما يبرهن على أن البلوكشين يقدم حلول أفضل بكثير مقارنة بالأنظمة التقليدية.

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