المدير التقني لشركة الريبل يوضح: لماذا فكرة إطلاق عملة رقمية لمنصة Robinhood ليست جيدة!

شرح “ديفيد شوارتز”، المدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا في شركة الريبل وأحد المؤسسين المشاركين لـ XRP Ledger، تحفظاته حول مقترح إنشاء رمز رقمي جديد خاص بمنصة “Robinhood” على بلوكشين الريبل.

هذا الاقتراح، الذي قدمه “نيل هارتنر”، كبير مهندسي البرمجيات في شركة الريبل، يهدف إلى تمكين إعادة توزيع الأصول من 10% من حاملي الأسهم في منصة “Robinhood” إلى 90% بطريقة عشوائية.

بمعنى ترميز رقمي على بلوكشين الريبل لأسهم منصة Robinhood ثم إعادة توزيعها.

ليعلق “شوارتز”، برد يحمل نبرة ساخرة، وكذلك “ويست ويند” مطور على شبكة الريبل حيث عبرا صراحة عن شكوكهما حول هذا المفهوم.

الاقتراح الجديد المسمى Clawback (XLS-39) والذي دُمج في بلوكشين الريبل يسمح للمصدرين بإسترجاع الرموز الرقمية الموزعة لحاملي الأسهم في منصة “Robinhood”، مما أثار نقاشات متنوعة داخل المجتمع.

ممكن أن الاقتراح يتمتع بنية نبيلة، إلا أنه تم التشكيك في فعاليته وضرورته، مع التأكيد على أن الرموز الرقمية “Robin Hood” الحقيقية ينبغي أن تحمل قيمة ذاتية واضحة لمستخدميها، وليس مجرد توزيع عشوائي ومشاركة قليلة فقط من حاملي الأسهم.

“شوارتز” و”ويند” أشارا إلى أن النظام المقترح قد يواجه التلاعب، حيث يمكن للمستخدمين توزيع حيازاتهم عبر حسابات متعددة لتجنب الاسترداد.

هذا النقاش يبرز التحديات المتعلقة بتصميم وتنفيذ آليات الاسترداد داخل الأنظمة البيئية للرموز الرقمية، ملقيا الضوء على الحاجة للتوازن بين الابتكار والعملية لتحقيق أهداف النظام البيئي بشكل فعال.

اقرأ أيضا:

تقرير كوين بيس يطرح معاملات البلوكشين كتحد أمام عمالقة بطاقات الائتمان

منصات تداول العملات المشفرة تحقق رقم قياسي جديد