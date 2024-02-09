المؤسس المشارك لشركة “Terraform” يفوز بالاستئناف الثاني يلغي قرار تسليمه مرة أخرى

حقق “Do Kwon”، المؤسس المشارك لـ “Terraform Labs”، نجاح في استئنافه الثاني ضد قرار المحكمة العليا في الجبل الأسود الذي كان يؤيد طلبات التسليم من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

الآن، ستعاد القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر في ضوء الحكم الجديد.

المحكمة العليا كانت قد أيدت في البداية طلبات التسليم، ولكن بعد استئناف من قبل “Kwon” في ديسمبر، تم إلغاء هذا القرار.

ومع ذلك، عكست المحكمة قرارها مرة أخرى في نهاية ديسمبر، قبل أن يقوم “Kwon” بتقديم استئناف آخر.

في يناير، أعلن محامو “Kwon” عن خطط لتقديم استئناف آخر، مشيرين إلى أن المحاكم المحلية واجهت ضغوط سياسية.

المحكمة الابتدائية والعليا كانتا قد فشلتا في التعامل بشكل صحيح مع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلبات التسليم، مما أدى إلى قبول المحكمة الاستئناف الأخير من “Kwon” بسبب الانتهاكات الإجرائية.

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن قرار التسليم يجب أن يصدر من وزير العدل وفقا للمادة 29 من قانون المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية، وليس كإجراء عادي.

من جانب آخر، تم مؤخرا تسليم “هان تشانغ جون”، المدير المالي السابق لـ “Terraform Labs”، إلى كوريا الجنوبية بعد القبض عليه مع “Kwon” في مارس 2023 أثناء محاولتهما الفرار.

ويواجه “هان” الآن إجراءات جنائية قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالاحتيال.

انهيار “Terra” وتداعياته على صناعة الكريبتو في مايو 2022 كانت نقطة محورية في هذه القضية، مع اعتقال “Kwon” أولا في الجبل الأسود بتهمة استخدام جواز سفر مزور.

على الرغم من إطلاق سراحه بكفالة، تم إدانته لاحقا بتزوير المستندات وحُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر.

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