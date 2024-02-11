هل ماتت عملة XRP؟ نقاش حاد بين أفراد مجتمع الريبل

دار نقاش حاد بين أفراد مجتمع XRP بخصوص مستقبل هذه العملة الرقمية التي تتبع شركة الريبل، بعد أن مرت بتقلبات متعددة من الصعود والهبوط.

اندلع الجدل عقب تدوينة من محلل العملات الرقمية الذي وصف XRP بأنها “عملة احتيالية” وأعلن أنها “انتهت” نظرا لأدائها المتواضع مقارنة بالعملات البديلة الأخرى.

رغم الشكوك والغموض الذي يحيط بها، يحافظ مجتمع XRP على نظرة متفائلة، مع إشارة المحلل نفسه إلى إمكانية تحسن أوضاع XRP، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق.

نيك (@NCashOfficial)، المعروف بلقب “فارس العملات الرقمية”، طرح تصريحا جريء عبر X يقول فيه:

XRP ميتة وهي عملية احتيال!

يهدف من خلال تغريدته إلى تسليط الضوء على الخوف وعدم اليقين والشك المتزايد داخل مجتمع XRP، نتيجة للأداء الضعيف للعملة على الرغم من النجاحات التي حققتها عملة الريبل.

تطرق “نيك” إلى تأثيرات انهيار FTX المتوالية، التي أثارت مخاوف من تأثير دومينو قد يطال منصات كبرى مثل بينانس و كوين بيس.

ومع ذلك، شهد السوق تعافيا في يناير 2023، مما دحض توقعات المتشائمين.

رسالة “نيك” لمؤيدي XRP بدت واضحة مفادها: الاحتفاظ بـ XRP يتطلب قلب جريئ، خاصة في زمن التقلبات العالية والمشاعر السلبية.

كما نوّه إلى المقارنة غير المعقولة بين أداء XRP والعملات البديلة الأخرى، مؤكدا أن طبيعة سوق العملات الرقمية تعني بالضرورة وجود تفاوتات في الأداء.

أظهر المجتمع تفاعلا متنوعا ولكنه لم يستجب بشكل عام تجاه الاتهامات والادعاءات بالاحتيال.

أكد العديد على أهمية استراتيجيات الاستثمار طويل الأمد وضرورة التنويع في المحافظ الاستثمارية، معتبرين أن الصبر والتنويع يمكن أن يخفف من تأثير الأداء الضعيف على المدى القصير.

ويعتقد آخرون أن القيمة الأساسية لما تعمل عليه شركة الريبل ويرون في السعر الحالي فرصة بدلا من كونه انتكاسة.

بعض الآراء توقعت أن XRP قد تلعب دورا مهما في سد الفجوة بين العملات المستقرة، مما يوحي بإمكانية تأثيرها الكبير على التقييم المستقبلي.

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