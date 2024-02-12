صندوق “Ark 21Shares” يصبح ثالث صندوق استثمار متداول للبيتكوين يصل إلى مبلغ 1 مليار دولار

في يوم 9 فبراير، أعلنت “Ark Invest” أن صندوقها الذي يرمز له بالرمز “ARKB ETF” قد تجاوز الحاجز المهم بوصوله إلى أكثر من مليار دولار من استثمارات البيتكوين، مما يمثل دليلا على الثقة المتزايدة والاهتمام بالأصول الرقمية.

أشار “جيمس سيفارت”، محلل ETF في شركة “بلومبيرغ”، إلى أن هذا الإنجاز يعكس يوم متميز من التدفقات الكبيرة لـ Ark، موضحا أن قيمة صندوق البيتكوين التابع لـ “Bitwise” بلغ نحو 830 مليون دولار بناء على ارتفاع الأسعار وحدها، مما يقربه من مستويات صندوق “ARKB”.

في سياق متصل، سجلت “Ark 21Shares” تدفقات بقيمة 135.5 مليون دولار في البيتكوين، مما يدل على يوم كبير من التدفقات النقدية.

زيادة التدفقات الواردة نحو صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين:

كشفت البيانات أن شركة “Fidelity” شهدت أيضا يوم ملحوظ بتدفقات بلغت 188.4 مليون دولار، مسجلة أعلى مستويات التدفق لهذا الأسبوع.

في المقابل، استمرت “Grayscale” في مواجهة التدفقات الخارجة، ولكن بوتيرة أبطأ.

في الجمعة نفسها، شهد الصندوق خروج تقريب 51.8 مليون دولار من استثمارات البيتكوين، ما يمثل الرقم الأدنى للتدفقات الخارجة خلال الأسبوع.

لم تتوفر معلومات حول التدفقات الخاصة بـ BlackRock في وقت إعداد هذه المقالة.

أظهر “إريك بالتشوناس”، محلل صناديق ETF في 9 فبراير، رسما بيانيا يقارن أفضل 25 صندوق متداول في البورصة من حيث الأصول بعد شهر واحد من إطلاقها، من بين 5535 صندوق اُطلق خلال الثلاثين عاما الماضية.

وفقا لـ “بالتشوناس”، يقع كل من IBIT التابع لـ “BlackRock” و”FBTC” لـ “Fidelity” في فئة خاصة، حيث تجاوز كلاهما 3 مليار دولار من حيث الأصول دون أن يكملا شهر كامل من التداول، مما يؤكد الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة المبنية على البيتكوين.

في 10 فبراير، أشار “نيت جيراسي”، محلل صناديق ETF، إلى أنه لن يتم الإعلان عن صناديق البيتكوين المتداولة في حدث “Superbowl” هذا العام، معتبرا ذلك بأنه ليس مفاجأة بالنظر إلى التكلفة ونسب النفقات الضئيلة لصناديق الاستثمار المتداولة.

اختتم سوق العملات الرقمية المشفرة الأسبوع على ارتفاع، مضيفا 150 مليار دولار إلى قيمته منذ يوم الإثنين 5 فبراير، لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 1.87 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوياتها الشهرية عند 48,000 دولار في أواخر تداولات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقتربة من مستويات المقاومة التي لم تتغلب عليها في الشهر الماضي عند إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة.

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