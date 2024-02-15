مؤسس Dogecoin يكشف عن ممتلكاته من البيتكوين

مؤخرا، كشف “بيلي ماركوس”، المشارك في تأسيس العملة الرقمية المشفرة Dogecoin، عن حجم ممتلكاته من البيتكوين في تغريدة.

وبطريقة طريفة، شارك “ماركوس” توقعاته حول ما سيقوم به في حال ارتفعت قيمة البيتكوين إلى السعر المنتظر وهو 100,000 دولار.

تحت الاسم المستعار “شيبيتوشي ناكاموتو” على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح “ماركوس” في تغريدة نُشرت يوم أمس، نيته الاحتفال اذا ارتفع سعر البيتكوين ووصل لمستوى 100 ألف دولار بتناول العشاء في “حديقة الزيتون”.

فيما يتعلق بمقدار البيتكوين الذي يملكه، كشف “ماركوس”، بالقول أنه يمتلك 0.006 بيتكوين، ما يعادل 311.21 دولار وفقا لسعر السوق في وقت كتابة هذا المقال.

هذه الكمية تُعد مفاجئة نوعا ما بالنسبة لشخصية بارزة في مجال العملات المشفرة، ولا تصل به إلى مستوى “الحيتان”، والتي تُعرف بامتلاكها لواحد بيتكوين على الأقل.

تُبرز هذه الحقيقة القاعدة الضمنية في مجتمع العملات المشفرة بأهمية الحفاظ على سرية حجم الممتلكات من العملات المشفرة.

معروف عن “ماركوس” موقفه المتحفظ نسبيا تجاه تداول واستثمار العملات المشفرة، معترفا في تغريدات عديدة بأنه لا يمتلك الكثير من العملات المشفرة وليس لديه تفضيل للعملات المستندة إلى ERC20.

غادر “ماركوس” مشروع “Dogecoin” بعد إطلاقه في ديسمبر 2013، ولم يكتسب أو يملك DOGE إلا من خلال التبرعات.

وفقا لتصريحاته، ليس لديه خطط للعودة إلى مؤسسة Dogecoin التي تدير العملة حاليا ولا يخطط لإنشاء عملة مشفرة أخرى.

يُظهر تفضيله الواضح لمهنته الحالية، التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بأمن العملات المشفرة، التزامه بمجال تخصصه بعيدا عن تقلبات سوق العملات المشفرة.

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