منصة Uniswap تعلن عن إطلاق التحديث V4 وميزات جديدة تثير الجدل!

في إعلان جديد نُشر يوم أمس على منصة X، كشفت مؤسسة Uniswap عن موعد إطلاق التحديث المرتقب V4، والمتزامن مع ترقية Dencun لشبكة الايثيريوم الرئيسية المقررة في مارس 2024.

الإصدار الرابع من Uniswap، المقرر طرحه في الربع الثالث بعد ترقية “Dencun”، يعد بتفعيل EIP-1153 لتحسين كفاءة التخزين المؤقت، مما يسمح بتخفيض تكاليف الغاز عبر المحاسبة الفورية.

أبرز الإضافات في النسخة الرابعة من Uniswap هي “الخطافات (Hook)”، التي توفر إمكانية التعديل الديناميكي وتدعم سيناريوهات استخدام متنوعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف على المستخدمين.

الجدل حول التحديث الجديد من Uniswap:

أكدت المؤسسة أن كود الإصدار الرابع هو الأكثر تحكما حتى الآن لضمان أداء خال من المشاكل، مع التأكيد على أن الكود مجمد حاليا ويخضع لتحسينات أمنية مكثفة، إلى جانب اختبارات وعمليات تدقيق داخلية ومن المجتمع قبل الطرح الرسمي.

لكن، ما أثار اهتمام العديد في مجتمع التمويل اللامركزي هو تقديم ميزة “الخطافات”، والذي قد يعيد تعريف كيفية تفاعل المستخدمين مع البروتوكول.

بعد الإعلان، أوضح “إيجناس”، أحد الباحثين في مجال التمويل اللامركزي، أن هذه الترقية تمثل تحول جوهري من مجرد بروتوكول إلى منصة متكاملة.

يشبه “إيجناس” الخطافات بالمكونات الإضافية أو الامتدادات التي تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية مخصصة في لحظات حاسمة داخل النظام، مما يفتح الباب أمام إمكانيات مثل الطلبات المحددة على السلسلة، وتحسين صناعة السوق، وإيداع السيولة في بروتوكولات الإقراض خارج النطاق، إلى جانب ميزات مثل KYC (اعرف عميلك).

يقارن الباحث هذه الخطوة بمتجر التطبيقات من Apple، مشيرا إلى أنها تفتح المجال للمطورين للابتكار دون الحاجة لإنشاء تطبيقاتهم بأنفسهم، مع الاستفادة من نظام Uniswap كوسيط للسيولة.

زيادة المنافسة على أسواق التبادل اللامركزية (DEX):

هذا التطور يجعل Uniswap بمثابة مصدر سيولة مركزي ومهيمن على قطاع التمويل اللامركزي بأكمله، مما يثير مخاوف بشأن الأثر السلبي على منافسي منصات التداول اللامركزية DEX من خلال تركيز السيولة.

بينما توفر الخطافات مزايا كبيرة للمستخدمين من حيث تحسين السيولة، إلا أنها تطرح تساؤلات حول المنافسة والابتكار في مجال التمويل اللامركزي DeFi، مشابهة للجدل المحيط بمتجر تطبيقات آبل من حيث الابتكار مقابل الرسوم المرتفعة والسيطرة المركزية على الساحة.

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