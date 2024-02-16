شركة “بلاك روك” تمتلك الآن ما قيمته 6 مليار دولار من البيتكوين!

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في البورصات تدفق كبير آخر يتجاوز 477 مليون دولار، فيما يعد التدفق 15 على التوالي مع استمرار تجاوز الطلب على العرض.

تخطت حيازات صندوق “iShares Bitcoin ETF” التابع لشركة “بلاك روك” 6 مليار دولار، وشهد صندوق “Bitwise Bitcoin ETF” ثاني أكبر يوم له منذ إطلاقه لـETF البيتكوين.

بلاك روك تقود الطريق في تدفق الصافي لصناديق ETF البيتكوين:

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن “BitMEX Research”، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في البورصة تدفق صافي بقيمة 477.4 مليون دولار يوم أمس الخميس.

مع هذا التدفق الأخير، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في البورصة الآن تدفق صافي يزيد عن 61800 بيتكوين خلال الأيام السبعة الماضية.

سجل صندوق “iShares Bitcoin ETF” التابع لبلاك روك تدفق مذهل قدره 339.9 مليون دولار يوم الخميس، يليه صندوق “Bitwise Bitcoin ETF” بتدفق قدره 120.2 مليون دولار.

ومع ذلك، تباطأ تدفق صندوق “Fidelity Bitcoin ETF” إلى 97.4 مليون دولار يوم الخميس.

تتفوق “بلاك روك” على جميع منافسيها بفارق كبير، حيث تجاوز إجمالي التدفقات الخاص بالشركة 5.17 مليار دولار وحيازات البيتكوين وصلت لغاية 115,991.3 بيتكوين بقيمة تزيد عن 6 مليار دولار.

شهدت GBTC تدفق خارجي بقيمة 174.6 مليون دولار، بزيادة عن التدفق الخارجي البالغ 131.2 مليون دولار يوم الأربعاء.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي التدفق الداخلي لصناديق ETF البيتكوين، باستثناء GBTC، في الواقع 652 مليون دولار.

تمتلك صناديق ETF البيتكوين التابعة لشركة “بلاك روك” و”فيدليتي” الآن ما يزيد عن 10.3 مليار دولار من عملات البيتكوين.

تقوم صناديق ETF البيتكوين بشراء 10 آلاف بيتكوين يوميا بالإضافة إلى الاحتفاظ برصيد قياسي، مما ينعكس في ارتفاع الأسعار الأخيرة للبيتكوين.

ومع ذلك، لا يزال العرض أقل بكثير من الطلب.

مخاوف بشأن الطلب المرتفع على البيتكوين:

ذكر “فيتل لوند”، كبير المحللين في “K33 Research”، يوم الجمعة أن صافي تدفق صناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة قد تجاوز الآن 100,000 بيتكوين.

أعرب المحلل “سامسون مو”، الذي يعد واحد من أبرز داعمي البيتكوين، عن مخاوفه بشأن ارتفاع الطلب من صناديق ETF البيتكوين الفورية، قائلا:

هذا المستوى من الطلب غير مستدام بالنسبة لأسعار البيتكوين الحالية.

أشار “مايكل سايلور” من “MicroStrategy” إلى أن الطلب يبلغ عشرة أضعاف ديناميكيات العرض الحالية وذلك من خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا.

يُتداول سعر البيتكوين في وقت نشر هذه المقالة عند مستوى 52 ألف دولار بارتفاع بأكثر من 11% في آخر 7 أيام.

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