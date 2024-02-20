سعر العملة الرقمية “Worldcoin” يسجل قفزة قياسية بنسبة 180% في ظرف أسبوع!

شهدت العملة الرقمية “Worldcoin”، المبتكرة بشراكة مع “سام ألتمان”، الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، نمو استثنائي يتجاوز 186% في ظرف أسبوع.

هذا الارتفاع جاء متزامنا مع الإعلان عن تجاوز عدد مستخدمي المنصة حاجز المليون مستخدم، واضعا الشركة في دائرة الضوء رغم النقد والتحديات التنظيمية التي تواجهها الشركة.

التوسع العالمي يرسخ مكانة Worldcoin:

في 18 فبراير، أعلنت “Worldcoin” عبر منصة X عن وصول تطبيقها، “World App”، إلى مليون مستخدم، محققا قفزة من 100 مستخدم نشط يوميا في نوفمبر من العام الماضي.

هذا النمو الكبير انعكس بشكل مباشر على قيمة العملة الرقمية “WLD”، الذي وصل إلى سعر 7.27 دولار، مسجلا ارتفاع بنسبة 186.4% خلال أسبوع، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

تأتي هذه الإنجازات في خضم سلسلة من الإعلانات المؤثرة والتطورات البارزة.

في 16 فبراير، كشفت شركة “OpenAI” عن “Sora”، أداة تحويل النص إلى فيديو، مما يدل على تقدم كبير في مجال المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.

وقبل ذلك بأسبوع، في 9 فبراير، أعلن “سام ألتمان” عن خطط لجمع 7 تريليون دولار لتعزيز تطوير شرائح أشباه الموصلات، مؤكدا على أهميتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من نجاحها، واجهت منصة “Worldcoin” انتقادات بسبب منهجيتها في التحقق من الهوية عبر مسح قزحية العين، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية.

تحقيقات في هونغ كونغ وتعليق الخدمات في كينيا والهند تبرز التحديات التي تواجهها الشركة في موازنة طموحاتها التكنولوجية مع معايير الخصوصية العالمية.

على الرغم من العقبات، يبقى الارتفاع الأخير في قيمة العملة الرقمية “WLD” والتوسع السريع في قاعدة مستخدمي “Worldcoin” دليل على الاهتمام المتزايد بتقنيات الدخل الأساسي العالمي والتحقق من الهوية الرقمية، مما يؤكد على الدور المتنامي للابتكارات التقنية في تشكيل المستقبل الرقمي.

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