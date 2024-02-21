مشروع “الستيلر” يدخل عصر جديد بعد إضافة ميزة العقود الذكية

بدأ الستيلر (XLM) فصل جديد في تاريخه التطوري مع إطلاق تحديث البروتوكول 20، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة المشروع.

هذه الترقية أتاحت إمكانية تطبيق مايسمى “Soroban” الذي يتيح العقود الذكية على الشبكة، مما يحول الستيلر إلى بلوكشين قادر على دعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps).

انطلق مشروع الستيلر كمنصة موجهة أساسا للمدفوعات، وتوسع مجال تأثيره ليشمل مجالات متعددة بفضل هذه الإضافة الجديدة، مما يؤسس لدورها المتزايد في المالية اللامركزية (DeFi) والنظام البيئي للتمويل اللامركزي.

في عالم البلوكشين والويب 3، يمثل هذا التوجه أهمية بالغة وقد يعزز من مكانة الستيلر كمنافس قوي في سوق العملات المشفرة الذي يهيمن عليه حاليا عدد من البروتوكولات الرائدة مثل كاردانو (ADA).

تم وصف إطلاق البروتوكول 20 بوصفه أحد أبرز التحديثات التحويلية على الإطلاق ضمن شبكة الستيلر، لكن جدير بالذكر أن تنفيذ إمكانيات العقود الذكية من الترقية Soroban سيتم على مراحل تتراوح بين المرحلة 0 إلى المرحلة 2.

حاليا، يتم العمل ضمن المرحلة 0، التي تركز على اختبار الاستقرار.

خلال هذه المرحلة، يكون حجم المعاملات محدود ومن المتوقع زيادته في المرحلة 1، حيث ستبدأ التطبيقات في التوسع والاختبار على الشبكة الرئيسية.

وبحلول المرحلة 2، ستكون الترقية جاهزة للاستخدام العام، مع تحسينات مستمرة على قابلية التوسع للعقود الذكية.

تفاصيل الجدول الزمني لهذه المراحل لم تُكشف بعد من قبل مشروع الستيلر.

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