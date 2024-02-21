اكتتاب جديد من بينانس لمشروع Portal وعملته الرقمية PORTAL

أعلنت بينانس بشكل رسمي عن الاكتتاب رقم 47 والخاص بمشروع Portal وعملته الرقمية التي تحمل نفس الاسم.

تخصص المشروع Portal مثل تخصص مشروع الاكتتاب السابق يدور حول ألعاب الويب 3 والبلوكشين.

بالنسبة لكيفية اكتتاب هذا المشروع فسيتبع طريقة بينانس المعتادة للاكتتابات والقائمة على تحصيص رصيد BNB و FDUSD.

سيبدأ الاكتتاب يوم غد الخميس 21 فبراير 2024.

ستسجل بينانس أرصدة المستخدمين الحاملين للعملة الرقمية BNB وFDUSD لمدة 7 أيام ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية 29 فبراير 2024.

وعليه سيتم توزيع العملات الرقمية الجديدة PORTAL على المستخدمين بحسب العملات الرقمية المحصصة طيلة هذه المدة.

تفاصيل اكتتاب العملة الرقمية PORTAL:

سيتم إجراء توزيع العملة الرقمية PORTAL بالتنسيق المعتاد من بينانس، باستخدام تسجيل أرصدة المستخدمين المحصصة من العملة الرقمية BNB و FDUSD على بينانس.

إجمالي العرض من هذه العملات الرقمية PORTAL هو 1 مليار.

سيعتمد مقدار PORTAL الذي سيحصل عليه كل مشارك على مقدار ومتوسط رصيد BNB و FDUSD المحصص في محافظ بينانس الخاصة بالمشاركين على مدى تسعة أيام بين 22 و29 فبراير.

بينما سيبدأ تداول العملات الرقمية PORTAL ابتداء من يوم 29 فبراير.

حول مشروع PORTAL:

تهدف منصة “Portal” لجعل عملية اكتشاف ولعب ألعاب الويب 3 سلسة وسهلة وذلك من خلال طبقة حساب واحدة، حيث يمكن للاعبين العاديين الوصول أخيرا إلى أكبر شبكة من ألعاب الويب 3 بتجربة خالية من التعقيدات.

سيكون بإمكان اللاعبين لعب الألعاب على جميع الشبكات دون الحاجة إلى عمليات الجسر أو التبديل أو شراء رموز إضافية للعب.

العملة الرقمية “PORTAL” هي العملة الرقمية الأصلية للمشروع والرمز العالمي للألعاب في نظام ومنصة “Portal” ويستخدم في الوظائف التالية:

المعاملات: يمكن للمستخدمين استخدام عملة “PORTAL” في الألعاب على الشبكة لشراء عناصر اللعبة وتجارب لعب أخرى.

رسوم العمليات عبر الشبكات المختلفة: يمكن للمستخدمين استخدام “PORTAL” لدفع رسوم المعاملات عبر شبكات البلوكشين المختلفة.

التحصيص (Staking): يمكن للمستخدمين استثمار رموز وعناصر NFT من منصة إطلاق PORTAL.

العقد: يمكن للمستخدمين شراء عقد PORTAL للمساعدة في التحقق من صحة الشبكة.

إجماع الشبكة: يمكن للمستخدمين استثمار “PORTAL” في العقود لتعزيز جهود التحقق من الشبكة بشكل أكبر.

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