عملة البيتكوين تشهد ارتفاع قياسي في محافظ المستثمرين الكبار!

وفقا للتحليلات الأخيرة للبيانات فإن هناك زيادة كبيرة في تجميع البيتكوين بين أصحاب المحافظ الكبرى للعملات الرقمية، مما يدل على خطوة استراتيجية يُحتمل أن تسبق ارتفاع أسعار العملات المشفرة.

وفقا للمعلومات التي قدمها “كي يونغ جو”، الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant”، بلغت تدفقات البيتكوين نحو عناوين المحافظ الكبيرة مستوى غير مسبوق وصل إلى 25300 بيتكوين.

هذه العناوين لا تُظهر أي معاملات صادرة، وتحتفظ برصيد يزيد عن 10 بيتكوين، وتُستبعد منها الحسابات المتصلة بمنصات التداول المركزية أو الجهات المعدنة، وقد استقبلت أكثر من معاملتين واردتين، وأظهرت نشاطا خلال السنوات السبع الماضية.

البيانات المعروضة في الرسم البياني أعلاه والمنشورة من قبل المحلل تظهر نمط مستمر، حيث يبلغ التجميع ذروته قبل أن يصل سعر البيتكوين إلى أقصى قيمة له.

هذا التجميع الاستراتيجي يعكس جهد مدروس من قبل المستثمرين الكبار لتجميع ممتلكات البيتكوين قبل فترة طويلة من ارتفاع الأسعار، بدلا من التحرك في لحظة ارتفاعات السوق.

يأتي هذا الاتجاه في وقت يشهد فيه سعر البيتكوين انخفاض بنسبة 34٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي كان عند مستوى 69000 دولار.

التجميع الاستراتيجي الملاحظ بين حاملي البيتكوين الكبار يبرز الديناميكيات المعقدة التي تشكل سوق العملات المشفرة.

حيث تقدم أنماط التجميع هذه رؤى قيمة حول اتجاهات السوق والحركات السعرية المستقبلية المحتملة.

بشكل عام، يدل الارتفاع الكبير في تجميع البيتكوين داخل محافظ المستثمرين الكبار على معنويات إيجابية وموقف استراتيجي من قبل الفاعلين الرئيسيين في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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