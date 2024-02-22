إعلان بينانس عن تحديث جديد يخص العديد من العملات البديلة بما في ذلك الريبل وكاردانو

مؤخرا، أعلنت منصة بينانس الرائدة في مجال تداول العملات المشفرة عن توسيع محفظتها من الأزواج القابلة للتداول والأصول القابلة للاقتراض، مشيرة إلى تضمين عدد من العملات الرقمية البديلة المهمة مثل:
الريبل (XRP) وكاردانو (ADA).
كما أدرجت بينانس الأزواج التالية:
ADA/USDC، AVAX/USDC، MATIC/USDC، وXRP/USDC
كأزواج تداول جديدة ضمن خيارات الهوامش المتقاطعة، بالإضافة إلى:
ACM/USDT، AVAX/USDC، FIO/USDT IQ/USDT، NEXO/USDT، وQKC/USDT
كأزواج هامشية معزولة جديدة.
في خطوة لتعزيز التنوع والمرونة في استراتيجيات التداول لمستخدميها، أدخلت بينانس أيضا رمز مشجعي نادي AC Milan (ACM)وبروتوكول FIO (FIO)، وIQ (IQ) كأصول جديدة قابلة للاقتراض في كل من الهوامش المتقاطعة والمعزولة.
أكدت بينانس أيضا على التزامها بتحسين تجربة التداول لمستخدميها من خلال مراجعة مستمرة وتوسيع الخيارات المتاحة للتداول على منصتها، مما يوفر فرص أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية.
إدراج عملات مشفرة جديدة على منصات بارزة مثل بينانس يمكن أن يعزز بشكل كبير من شرعيتها وإمكانية الوصول إليها، مما يؤدي عادة إلى زيادة الطلب من المستثمرين وتحسين التقييم السوقي للعملة المعنية.
ومع ذلك، في هذه الحالة، كانت العملات المشفرة المعنية مدرجة بالفعل على بينانس، مما قد يفسر عدم ملاحظة تغييرات كبيرة في تقلبات أسعارها عقب الإعلان.
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اكتتاب جديد من بينانس لمشروع Portal وعملته الرقمية PORTAL
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