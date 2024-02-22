مشتقات التخزين ستحقق فوائد جوهرية بعد إطلاق تحديث Dencun لشبكة الايثيريوم

من المتوقع أن يسهم الاقتراح التحسيني EIP-4788 في تعزيز أمان التطبيقات اللامركزية (DApps) بشكل كبير، مقللا المخاطر الصناعية بأكملها.

من خلال القضاء على الحاجة إلى أوراكل خارجي، والذي كان مسؤول عن اختراقات بقيمة مليار دولار في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) خلال العام الماضي، يعمل تحديث “Dencun” على تقوية النظام البيئي ضد أحد الهجمات الأساسية، ويتماشى هذا التغيير مع الاتجاه العام نحو بنية تحتية مملوكة للبروتوكول لتقليل المخاطر.

بروتوكولات التخزين السائل تستعد لنمو متسارع مع تطور تخزين العملات المشفرة في الصناعة بقيمة مليارات الدولارات.

شهدت القيمة الإجمالية المحبوسة في التخزين السائل على الايثيريوم زيادة بأكثر من 300٪ في العام الماضي، وصولا إلى 5 مليار دولار.

بروتوكولات مثل Lido، Rocketpool، Swell، وStader، تستفيد من الوصول المباشر إلى بيانات حيوية مثل أرصدة المدققين لتحسين الكفاءة والأمان.

شهد التخزين السائل على الايثيريوم نمو ملحوظ منذ الانتقال إلى آلية التحصيص (PoS)، مع استمرار سيطرة Lido، ومن المتوقع استمرار هذا النمو بعد ترقية Dencun، مع تحدي Lido من قبل الوافدين الجدد في البروتوكول مثل Ankr.

بروتوكولات الاستعادة مثل Eigenlayer، KelpDAO، و Swell ether.fi تستفيد أيضا من الوصول المباشر إلى البيانات لتحسين العمليات.

يجدر بالذكر أن Renzo، كجزء من نظام Eigenlayer البيئي، قد تم إطلاقه على شبكة الايثيريوم الرئيسية، ومع ذلك، لا يزال مكان إعادة التجميع في مراحله الأولية، على الرغم من دخول بروتوكولات التخزين السائل.

Eigenlayer يتصدر حاليا، كما يتضح من ارتفاع أصولها المربوطة في منتصف عام 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى رفع السقف.

من المتوقع أن تدفع Dencun والرموز المستقبلية لـ Eigen نمو النظام البيئي.

ستساهم ترقية Dencun في تحفيز المزيد من الابتكار للعروض التي تستفيد من DeFi من الأصول المخزنة.

على سبيل المثال، تقدم Lybra Finance وPrisma Finance بالفعل ملفات تعريف مخاطر / عوائد متنوعة على الايثيريوم المربوط، ومن المرجح أن تتوسع مجمعات العوائد المغامرة مثل Abracadabra في الأصول السائلة / المعاد استخدامها، مما يفتح المجال لمزيد من النمو.

كما تعمل ترقية Dencun على تعزيز الجسور عبر الشبكات من خلال تحسينات EIP-4788 وتخفيضات رسوم EIP-4844، مما يقلل من العزلة في الطبقة الثانية ويرفع من أهمية الجسور لشبكة البلوكشين المترابطة، ويحفز نمو النظام البيئي عبر الشبكات على نطاق أوسع.

بالنسبة لألعاب البلوكشين، توفر تعزيزات الطبقة الثانية من Dencun أساس لنماذج Web2.5، مع تسهيل الإعداد لألعاب البلوكشين الحقيقية في المراحل المبكرة.

مع تقليل حواجز الأداء، يمكن للمطورين التركيز أكثر على طريقة اللعب ومنطق الأعمال، مما يقرب رؤية النظام البيئي المزدهر إلى الواقع ويمهد الطريق لألعاب البلوكشين لتعطيل سوق الألعاب بقيمة 200 مليار دولار.

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