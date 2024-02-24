شركة “Nvidia” تتفوق على سوق العملات المشفرة بالكامل بعد تزايد نشاط الذكاء الاصطناعي

ارتفعت القيمة السوقية لشركة Nvidia، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى أكثر من 2 تريليون دولار، متجاوزة بذلك القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة التي تقدر بـ 1.95 تريليون دولار.

بهذا الإنجاز، تفوقت Nvidia على أمازون لتصبح رابع أكبر شركة عالميا، مع العلم أنها لا تزال خلف مايكروسوفت وأبل، الشركتين الرائدتين في القطاع.

الإقبال المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أسهم في تسارع نمو القيمة السوقية لشركة Nvidia إلى مستويات قياسية، مؤكدا على تفوق الشركة وابتكارها في هذا المجال.

Nvidia، بفضل معالجاتها القوية، أصبحت حجر الزاوية في الثورة التكنولوجية الجارية التي تعيد تشكيل مختلف الصناعات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أظهر تقرير الأرباح الأخير للشركة زيادة ملحوظة بنسبة 769% في الأرباح الفصلية و580% في الأرباح السنوية، متجاوزا بذلك توقعات المحللين بشكل كبير، ما يعكس الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي.

التركيز الاستراتيجي لشركة Nvidia على الذكاء الاصطناعي لم يعزز نموها فحسب، بل أثرى أيضا القطاع التكنولوجي بشكل عام.

في السابق، واجهت Nvidia تدقيقا بسبب مسائل تتعلق بشفافية تأثير تعدين العملات المشفرة على مبيعاتها، مما أدى إلى دعاوى قضائية من المستثمرين.

في عام 2022، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 5.5 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن هذه الاتهامات.

منذ ذلك الحين، أصبحت مواقف Nvidia تجاه العملات المشفرة أكثر تحفظا، مع تصريح “مايكل كاجان”، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في Nvidia، عن شكوكه بشأن الفائدة المجتمعية للعملات المشفرة ومقارنته بين الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي والطبيعة التأملية للعملات المشفرة.

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