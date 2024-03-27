هيمنة البيتكوين ترتفع بعد انخفاض قيمة العملات الرقمية البديلة

مع انخفاض سعر البيتكوين (BTC) دون المستوى الحاسم البالغ 71,000 دولار ليستقر دون 70,000 دولار، شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع أكبر، مما أدى إلى زيادة هيمنة البيتكوين إلى نحو 50٪.

تطورات هيمنة البيتكوين:

على الرغم من التراجع الأخير في قيمته، إلا أن البيتكوين شهد ارتفاع ملحوظ يتجاوز 7,000 دولار في منتصف الأسبوع الماضي، عقب آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

غير أن هذه المكاسب لم تدم طويلا، حيث تراجع السعر إلى 62,500 دولار بنهاية الجمعة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاول المستثمرون استعادة بعض من هذه المكاسب، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في سعر البيتكوين إلى 66,000 دولار قبل أن يتراجع مجددا إلى 64,000 دولار.

بحلول يوم الاثنين، بدأ الأصل يكتسب زخما مرة أخرى، وفي غضون ساعات، ارتفع إلى 71,000 دولار.

وصلت العملة المشفرة إلى ذروتها خلال عدة أسابيع عند 71,600 دولار، مدعومة بزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، لكنها لم تتمكن من تجاوز أعلى مستوياتها التاريخية في 14 مارس عند 73,800 دولار، وتراجعت إلى ما دون 70,000 دولار.

نتيجة لهذه التحركات، انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى أقل من 1.4 تريليون دولار، ولكن هيمنته على العملات البديلة نمت بنحو 1٪ في الأيام الأخيرة، مسجلة 49.8٪ وفقا لـ CoinGecko.

التأثير على العملات البديلة:

مع تراجع سعر البيتكوين ولكن مع نمو هيمنته، يعاني قطاع العملات البديلة.

شهدت العديد من العملات البديلة انخفاضات ملحوظة، بقيادة الإيثيريوم (ETH)، التي تراجعت بنسبة 3٪ إلى 3,550 دولار.

بالاضافة إلى ذلك، تراجعت عملات رئيسية أخرى مثل عملة بينانس وسولانا والريبل وكاردانو بنسب تتراوح بين 3-5٪.

واجهت عملات أخرى مثل Toncoin وAvalanche وIMX وTAO وHBAR خسائر أكبر تتراوح بين 6-9٪.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 50 مليار دولار منذ الذروة السابقة، ليصل إلى ما هو أقل بكثير من 2.8 تريليون دولار وفقا لـ CoinGecko.

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