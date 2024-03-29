بينانس تعلن عن اكتتاب رقم 50 والخاص بمشروع "Ethena" وعملته الرقمية "ENA"

أعلنت منصة بينانس عن إضافتها للمشروع رقم 50 على منصة Binance Launchpool والمتمثل في بروتوكول Ethena (ENA).

سيتمكن المستخدمون من إيداع عملاتهم الرقمية BNB وFDUSD في مجموعتين منفصلتين لجمع عملات ENA على مدى ثلاثة أيام، بدءا من تاريخ 30-03-2024 الساعة 00:00 (بتوقيت UTC).

إعلان الإدراج:

من المقرر أن تدرج بينانس عملة ENA في تاريخ 02-04-2024 الساعة 08:00 (بتوقيت UTC)، وستفتح التداول على أزواج ENA/BTC، ENA/USDT، ENA/BNB، ENA/FDUSD، وENA/TRY.

تفاصيل Launchpool لعملة ENA:

اسم العملة: Ethena (ENA)

Ethena (ENA) الحد الأقصى للعرض: 15 مليار ENA

15 مليار ENA مكافآت Launchpool بالعملات: 300 مليون ENA (2% من الحد الأقصى للعرض)

300 مليون ENA (2% من الحد الأقصى للعرض) العرض الأولي في التداول: 1.425 مليار ENA (9.5% من الحد الأقصى للعرض)

1.425 مليار ENA (9.5% من الحد الأقصى للعرض) تفاصيل العقد الذكي: تفاصيلها من هنا.

الحد الأقصى للإيداع لكل مستخدم في الساعة:

مجموعة BNB: حتى 333,333.33 ENA

مجموعة FDUSD: حتى 83,333.33 ENA

المجموعات المدعومة:

لإيداع BNB: ستكون الواجهة الإلكترونية متاحة قريبا.

ستكون الواجهة الإلكترونية متاحة قريبا. لإيداع FDUSD: ستكون الواجهة الإلكترونية متاحة أيضا في نفس الإطار الزمني تقريبا.

فترة جمع العملات: من 30-03-2024 الساعة 00:00 (بتوقيت UTC) إلى 01-04-2024 الساعة 23:59 (بتوقيت UTC).

توزيع عملة ENA:

من 30 مارس إلى 1 أبريل 2024، سيتم توزيع المكافآت اليومية لعملة ENA كالتالي: 80 مليون ENA لمجموعة BNB و20 مليون ENA لمجموعة FDUSD، بمجموع 100 مليون ENA يوميا.

حول مشروع ETHENA:

Ethena Labs هو بروتوكول لتطوير دولار اصطناعي، USDe، على شبكة الايثيريوم، بهدف تقديم حل مالي أصيل للعملات الرقمية، وهو مشروع مستقل عن النظم المصرفية التقليدية.

يقدم البروتوكول أداة توفير الدولار بشكل عالمي، على عكس العملات المستقرة التقليدية، حيث أن USDe مضمون بأصول رقمية ومراكز قصيرة في العقود الآجلة، مما يضمن مقاومة الرقابة، القابلية للتوسع، والاستقرار من خلال التحوط.

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