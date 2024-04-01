سولانا (SOL) تستقطب المزيد من الاستثمارات المؤسساتية!

في الفترة الأخيرة، عرفت صناديق الاستثمار الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة إقبال ملفت للنظر حيث ارتفعت شهية المؤسسات تجاه هذه الصناديق الاستثمارية التي توفر لها تعرض مناسب للعملات المشفرة بالاضافة إلى سهولة التعامل معها وعدم الحاجة للقلق بشأن حفظها أو سلامتها.

مؤخرا ارتفع الطلب على صندوق Grayscale Solana Trust (GSOL) ما يعني المعنويات الايجابية تجاه عملة سولانا بين المستثمرين المؤسسات.

وفقا للسيد “نيك بوكرين” الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ The Coin Bureau، فإن صندوق سولانا المسمى GSOL حقق علاوة مذهلة حيث يتداول بسعر قدره 433 دولار.

وللعلم فإن كل سهم من صندوق سولانا يحمل ما يقرب من 0.38 SOL.

أي أن السعر الحالي يمثل علاوة قدرها 6 أضعاف السعر الفوري، ما يعكس ويوضح الطلب المؤسساتي الكبير على العملة الرقمية سولانا التي تسعى لتكون المنافس الشرس للايثيريوم وتوفر ما توفره الايثيريوم لكن بشكل سريع وأرخص من حيث الرسوم.

يقدر سعر عملة سولانا في وقت إعداد هذه المقالة بـ190 دولار بقيمة سوقية إجمالية تقدر بـ 84.5 مليار دولار في المرتبة الرابعة بعد كل من البيتكوين والايثيريوم وعملة بينانس BNB.

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