خروج أكثر من 17 ألف بيتكوين من منصة تداول العملات الرقمية “كوين بيس”!

وفقا لما نشرته منصة “CryptoQuant” فقد تم تسجيل خروج 17 ألف بيتكوين من منصة تداول العملات الرقمية “كوين بيس” وهو ثاني أكبر تدفق خارجي في ظرف أسبوع.

عادة حركات كبيرة مماثلة تؤدي إلى المزيد من تذبذب في سعر البيتكوين.

في بداية الأسبوع تم تسجيل خروج 16,8 ألف بيتكوين تلاها خروج 17 ألف بيتكوين ويتكهن العديد من المحللين بأن هذه المعاملات يقف وراءها الشراء المؤسساتي أو صناديق ETF البيتكوين.

حيث ساهمت صناديق ETF البيتكوين بزيادة الاهتمام بالبيتكوين بشكل كبير.

جدير بالذكر أن معاملة خروج البيتكوين الأخيرة تزامنت مع تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 9 أيام.

بعد هذه المعاملات الكبيرة تتجه الأنظار حاليا نحو سعر البيتكوين ونشاط كوين بيس القادم.

في وقت كتابة هذه المقالة يتداول البيتكوين بسعر 65800 دولار بقيمة سوقية إجمالية تقدر بـ 1.29 تريليون دولار.

التأثيرات الخارجية على سعر البيتكوين متواصلة حيث ينظر العديد من المحللين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وما سيقرره في الأيام القادمة بشأن أسعار الفائدة التي أصبح لها دور مؤثر على سوق الكريبتو بشكل كبير.

اقرأ أيضا:

بعد التراجع الأخير في سعر البيتكوين: حجم عمليات التصفية يصل لنصف مليار دولار!

تراجع سعر البيتكوين لمستوى 66 ألف دولار: إليكم سبب هذا الهبوط!