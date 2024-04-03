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بعد تحقيق قمة تاريخية جديدة فوق مستوى 73 ألف دولار تراجع سعر البيتكوين لمستوى لم يصله منذ نحو 10 أيام.
العملات الرقمية البديلة ليست بأفضل حال أيضا حيث تراجعت تزامنا مع تراجع سعر البيتكوين.
حيث انخفض سعر الايثيريوم وفقد مستوى 3500 دولار وتراجعت كل من الريبل وكاردانو دون مستوى 0.6 دولار.
حاليا في وقت إعداد المقالة يتداول البيتكوين عند مستوى 66 ألف دولار أي أن العملة تعافت مما كانت عليه في الساعات الماضية.
حاليا لا تزال القيمة السوقية للبيتكوين أقل بقليل من 1.3 تريليون دولار، في حين تبلغ هيمنة البيتكوين على العملات الرقمية البديلة 49.6% على CoinGecko.
من العملات الرقمية البديلة البارزة في 24 ساعة وضمن قائمة أكبر 20 عملة رقمية، عملة ICP التي حققت ارتفاع بنسبة 5% في 24 ساعة الأخيرة.
بشكل عام، استعادت القيمة السوقية الاجمالية للعملات المشفرة أكثر من 50 مليار دولار منذ أدنى مستوى لها، لتتجاوز قيمة 2.6 تريليون دولار على منصة coingecko.
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كانت هذه تفاصيل خبر بدء تعافي سعر البيتكوين بعد انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 10 أيام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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