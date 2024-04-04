الحكومة الأمريكية تحول عملات بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار

رصدت منصة “Arkham Intelligence” معاملة تابعة للحكومة الأمريكية لعملات بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار.

وبحسب ذات المصدر فإن العملات المصادرة كانت مملوكة لإثنين من المواطنين الاستونيين.

مما جاء في المعلومات التي نشرتها منصة Arkham تمتلك الحكومة الأمريكية ما يقرب من 14.3 مليار دولار من العملات الرقمية المصادرة في خزانتها.

وتجدر الاشارة إلى أن البيتكوين والايثيريوم هما العملات الأكبر في محفظة الحكومة الأمريكية.

الحركة والمعاملة الأخيرة جاءت بعد أيام قليلة فقط من إصدار المحكمة الأمريكية أمر ببيع بيتكوين تبلغ قيمته حوالي 130 مليون دولار والتابع لمتجر طريق الحرير.

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