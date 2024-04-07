إليكم مقدار ما تحتفظ به منصة بينانس حاليا من XRP وSHIB وDOGE تقوم منصة بينانس بنشر تقريرها الدوري الخاص بإثبات الاحتياطي لكسب الثقة ولزيادة الشفافية حول عملها. مما جاء في تقريرها الأخير، مايلي: نستعمل مصطلح إدارتها وليس امتلاكها لأن العملات خاصة بالمستخدمين لكن بينانس تعمل بمثابة الوصي على هذه العملات. رصيد بينانس من الريبل يفوق 3.13 مليار XRP.

أكثر من 65 تريليون SHIB.

أكثر من 14.7 مليار DOGE. وتمثل هذه الاحتياطيات 102.6% و103.6% و100.19% على التوالي. بينما تتوفر بينانس على رصيد: رصيد 568,788 بيتكوين.

4.44 مليون ايثيريوم.

30.89 مليون SOL. ووفقا للأرقام المنشورة في التقرير فإن بينانس تتمتع باحتياطي كافي لإدارة أعمالها وأنها لديها قدرة كافية لإدارة السيولة وملف المخاطر. خلاصة القول وبحسب الأرقام المنشورة فإن بينانس تتمتع بسيولة أكبر من مستخدميها. وبحسب المحللون فإنها استراتيجية ذكية من بينانس لضمان سيولة كافية والحفاظ على الثقة العامة في السوق. اقرأ أيضا: صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين تجذب استثمارات ضخمة في يوم واحد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فوز قضائي مهم ضد “Do kwon” وشركة “Terraform”

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