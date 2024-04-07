التطبيقات اللامركزية (dApps) تشهد نشاط ملحوظ في الربع الأول من 2024

في سوق الكريبتو عندما يرتفع سعر البيتكوين ترتفع أغلب الأمور الأخرى المتعلقة به مثل أسعار العملات الرقمية البديلة وزيادة الاهتمام بها، وزيادة الاستثمار في منتجات وصناديق العملات الرقمية وزيادة نشاط شبكات البلوكشين وزيادة نشاط التطبيقات اللامركزية.

في الربع الأول من سنة 2024 وعندما ارتفع سعر البيتكوين فوق مستوى 73000 دولار تأثر نشاط التطبيقات اللامركزية حيث سجلت هذه الأخيرة ارتفاع بنسبة 77% ووصل إجمالي عدد محافظ المستخدمين النشطة يوميا لـ 7 مليون محفظة.

وفقا لمنصة “DappRadar”، فإن هذه الزيادة الأخيرة في عدد المستخدمين الجدد تعني انتعاش قوي، مما يشير إلى نهاية أطول فترة هبوط شهدها السوق.

وفقا لذات المصدر فإن الاهتمام بالرموز الغير قابلة للاستبدال NFT ارتفع أيضا مع ارتفاع سعر البيتكوين وزاد نشاط محافظ المستخدمين ووصل إلى أكثر من 4.8 مليون محفظة نشطة بشكل يومي وهو ما يعني أنه تضاعف مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عام.

هذا وزاد حجم تداول رموز NFT بنسبة 50% في سنة 2024 ليصل المبلغ إلى 11.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

وبالنسبة لألعاب البلوكشين فمازالت مستمرة في جذب الأنظار إليها حيث وصل عدد المحافظ المرتبطة بهذه الألعاب إلى أكثر من 2.1 مليون محفظة نشطة يوميا بزيادة قدرها 59% عما كانت عليه في الربع الرابع 2023.

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