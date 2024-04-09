خسارة متداول لمبلغ 800 ألف دولار في العملات المشفرة بسبب اضافة خبيثة على “قوقل كروم”

أفاد متداول مجهول بالعملات المشفرة، يستخدم اسم “Sell When Over” على منصة X، بخسارة مالية تقدر بـ 800,000 دولار نتيجة لتعرضه لهجوم بعد تنصيبه لإضافات ضارة على متصفح قوقل كروم.

أطلق هذا المتداول تحذير عبر منشور على X، معلنا اكتشافه لخسارة مبلغ 500,000 دولار من خلال تطبيقات محفظة متعددة، ليكتشف لاحقا أن الخسارة الإجمالية بلغت 800,000 دولار.

التحقيق الذاتي الذي أجراه كشف عن احتمالية تعرض متصفح قوقل كروم الخاص به للاختراق، مما يتضمن برنامج Keylogger يستهدف ملحقات محفظة العملات المشفرة.

الضحية، الذي كان قد أجل تحديثات المتصفح مرارا وتكرارا، واجه تحديث ويندوز الإلزامي الذي أدى إلى إعادة تشغيل النظام واختفاء جميع علامات التبويب وإعادة تعيين تسجيل الدخول للإضافات القائمة على قوقل.

بعد الحادث، كان على الضحية إعادة إدخال جميع بيانات الاعتماد واستيراد العبارات الأولية لمحافظ العملات المشفرة من جهاز آمن.

يُشتبه في أن برنامج Keylogger قد تمكن من استنزاف الأموال بعد الوصول إلى المعلومات الحساسة.

تم تحديد الاضافات الخبيثة بما فيهم اضافة “اختبار المزامنة التجريبي” و”لعبة بسيطة” بالإضافة إلى إعداد الترجمة الكورية التلقائية في المتصفح كمصادر محتملة للخطر، مع الاشتباه في أن الأول يعمل كـ Keylogger والثاني يراقب أنشطة علامات التبويب ويتواصل مع موقع خارجي.

الضحية حذر من أن التساهل في الحذر قد يكلف مبالغ باهظة وشدد على أهمية التحقق الشامل للأمان عند مواجهة أي سلوك غير معتاد، خصوصا عند طلب إعادة إدخال معلومات حساسة.

آخر التحديثات تشير إلى أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى منصات تداول دولية، منها منصة MEXC في سنغافورة وGate.io في جزر كايمان، ما يؤكد على ضرورة الحيطة والحذر عند استخدام الإضافات والتحديثات على متصفح الانترنت.

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