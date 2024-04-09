مشروع TON يتحالف مع “HumanCode” لتحقيق برنامج تحقق رقمي بقيمة 5 مليون دولار

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمان الرقمي، أعلنت جمعية TON عن شراكتها مع HumanCode لإطلاق برنامج تحقق بقيمة 5 مليون دولار، هدفه توفير أدوات هوية رقمية متطورة ومقاومة للتلاعب لأكثر من 500 مليون مستخدم لتطبيق التيلغرام خلال الخمس سنوات القادمة.

تم الإعلان عن هذا التحالف خلال مهرجان الويب 3 في هونغ كونغ، حيث تسعى TON Society، كمجتمع يسهم في تطوير ونمو نظام TON البيئي، لترسيخ علاقة طويلة الأمد مع HumanCode، المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي.

لدعم هذا التعاون داخل نظام TON البيئي، أطلقت جمعية TON برنامج حوافز بقيمة مليون Toncoin (تعادل تقريبا 5 مليون دولار) لتشجيع اعتماد آليات التحقق من الهوية.

بفضل تكنولوجيا HumanCode، سيتمكن مستخدمو Toncoin من التحقق من هوياتهم البشرية على البلوكشين بطريقة طوعية.

تقدم التكنولوجيا طريقة فعالة وسريعة لمسح راحة اليد، متوافقة مع أي هاتف ذكي ومتصفح وكاميرا، وتضمن الدقة مع احترام خصوصية المستخدمين بشكل كامل.

في غضون ثوان، يمكن للمستخدمين إثبات إنسانيتهم دون الكشف عن هوياتهم الجسدية.

الدكتور “تشانغ”، مؤسس HumanCode، عبر عن تفاؤله بالتعاون، مؤكدا على الحاجة المتزايدة لحلول تثبت الهوية البشرية وسط تزايد تهديدات الروبوتات على الويب.

بفضل قاعدة مستخدمي التيلغرام الكبيرة، يُنظر إلى هذه الشراكة كفرصة لدفع الاعتماد الجماعي لتكنولوجيا الويب 3.

أشار “إيكين تونا”، مدير النمو في مؤسسة TON، أشار إلى الأهمية البالغة لبروتوكولات التحقق من الهوية مثل HumanCode لبناء نظام سمعة عملي يحتوي على حالات استخدام واقعية.

هذه الهوية اللامركزية والخاصة ستسهم في ضم أول مليار مستخدم إلى نظام الويب 3 البيئي عبر التيلغرام.

من خلال دمج حلول HumanCode في النظام البيئي لـ TON، تهدف الشراكة إلى تحقيق مستوى جديد من الشفافية والحماية ضد التلاعب، مؤكدة على رؤية HumanCode لتطوير بنية تحتية للهوية الرقمية تركز على الإنسان وتحافظ على الخصوصية في عالم مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

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