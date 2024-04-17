إليكم تفاصيل إدراج “هونغ كونغ” لصناديق ETF البيتكوين والايثيريوم

منذ تألق سعر البيتكوين بحثت المؤسسات والمستثمرين التقليديين عن طريقة للدخول السوق والاستفادة من الزخم المحيط بالبيتكوين على أن تكون العملية منظمة قانونا وسهل التعامل معها.

ما جعل العديد من الشركات المالية البارزة توفر مثل هذه المنتجات لكن واجهت في الأخير عقبات قانونية من قبل الهيئات التنظيمية.

إلا أن الأمور تغيرت عما كانت عليه من قبل خاصة بعد الموافقة الأخيرة من هيئة SEC على 11 صندوق ETF بيتكوين دفعة واحدة في بداية شهر يناير 2024.

الاهتمام بمثل هذه المنتجات متواصل في مناطق جغرافية أخرى في العالم ما جعل الهيئات التنظيمية تسعى لوضع اطار تنظيمي سريع وملائم.

مؤخرا وافقت الهيئة المالية في هونغ كونغ على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والايثيريوم.

لتصبح بذلك أحدث هيئة تنظيمية توافق على هذه المنتجات.

إلا أنه ووفقا لآخر التحديثات من رويترز، فإن هذه الموافقة مشروطة ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل هذه الصناديق مثل كيفية دفع الرسوم، وتقديم المستندات، وماهي بنود الموافقة على الإدراج في بورصة هونغ كونغ.

عادة يتم إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في البورصات ويمكن تداولها من حسابات الوساطة العادية دون الحاجة إلى إنشاء حساب تبادل للعملات المشفرة أو استخدام خدمات الحفظ.

حيث تعمل هذه المنتجات الاستثمارية وتهدف إلى تقليل حاجز الدخول وتعقيد الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.

ذكرت شركة “Bosera Asset Management” أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية لا يوفر للمستثمرين فرص جديدة لتخصيص الأصول فحسب، بل يعزز أيضا مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي ومركز للأصول الافتراضية.

الموافقة في هونغ كونغ على صناديق ETF البيتكوين والايثيريوم جاءت بعد ثلاثة أشهر تقريبا من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على 11 صندوق متداول للبيتكوين دفعة واحدة.

جاءت هذه الموافقة والانفتاح على مثل هذه الصناديق نتيجة لجهود مطولة بذلتها العديد من الشركات على مر السنين.

ومع ذلك، لم توافق الولايات المتحدة على أي صناديق استثمار متداولة للايثيريوم على الرغم من تقدم العديد من الشركات بمثل هذه الطلبات.

في حين أن الضوء الأخضر لصناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة أدى إلى ارتفاع أسعار العملات المشفرة، إلا أن موافقة هونج كونج الأخيرة فشلت في القيام بذلك.

حيث يتداول سعر البيتكوين في وقت نشر هذه المقالة عند 64 ألف دولار تقريبا والايثيريوم فوق مستوى 3000 دولار.

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