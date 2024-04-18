بينانس تحول جميع أصول صندوق الأمان “SAFU” إلى عملة USDC المستقرة: التفاصيل هنا

أعلنت بينانس، المنصة العالمية الرائدة من حيث حجم التداول، عن تحويل أصول صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) إلى عملة USDC المستقرة، التي تدعمها شركة Circle.

في بيان لها، أشادت بينانس بعملة USDC باعتبارها عملة مستقرة مدققة وموثوقة.

تم تأسيس صندوق الطوارئ SAFU من قبل بينانس في الماضي لحماية مستخدميها، حيث تم تمويله أصلا من خلال تخصيص جزء من رسوم التداول.

قبل هذا التحويل، كانت محافظ الصندوق تحتوي على عملة BNB الأصلية لمنصة بينانس، والبيتكوين (BTC)، وعملة USDT المستقرة، وعملة TrueUSD (TUSD) المستقرة.

عادة ما يُقدر حجم الصندوق بحوالي مليار دولار، ولكن قيمته تتقلب بشكل روتيني نظرا لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العملات المشفرة المتقلبة.

على سبيل المثال، خلال التقلبات الشديدة في سوق العملات المشفرة في نوفمبر 2022 وسط أزمة FTX، قامت بينانس بسرعة بزيادة مساهماتها لحماية المستخدمين.

يهدف التحويل إلى USDC إلى ضمان استقرار صندوق SAFU حتى خلال التقلبات السوقية، نظرا لأن عملة USDC مرتبطة بالدولار.

بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يُنظر إلى USDC كبديل أكثر أمان من USDT الخاص بشركة التيثر بفضل تركيزها القوي على الامتثال التنظيمي.

صرح “كريس هولاند”، الشريك في شركة الامتثال HM، لبلومبرغ إن التحويل يوفر اليقين بشأن قيمة الصندوق.

وفقا لبيانات CoinGecko، تعد USDC سادس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بقيمة 32.4 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة العملة BNB الخاص بشركة بينانس 83.9 مليار دولار، مما يضعها في المركز الرابع.

في مارس 2023، قامت بينانس أيضا بتحويل ممتلكاتها من عملتها المستقرة BUSD إلى عملات أخرى بعد أن أوقفت Paxos إصدار العملات الرقمية نظرا للمخاوف التنظيمية.

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