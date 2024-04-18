انخفاض أسهم شركات تعدين البيتكوين قبل موعد إنقسام مكافأة التعدين!

تواجه أسهم شركات تعدين البيتكوين انخفاض ملحوظ قبيل الانقسام المرتقب لمكافآت التعدين، والمقرر حدوثه هذا الأسبوع.

سينخفض التوزيع التالي لمكافآت تعدين البيتكوين، المقرر في حوالي 20 أبريل، إلى 3.125 بيتكوين لكل كتلة، بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 200,000 دولار.

شركات مثل Marathon Digital (MARA) وRiot Blockchain (RIOT)، وهما من الفاعلين الكبرى في مجال تعدين البيتكوين، شهدت أسهمهم انخفاض كبير بنحو 53٪ و54٪ على التوالي منذ ذروتهما في فبراير وفقا لبيانات من غوغل المالية.

من جهة أخرى، سجل سهم CleanSpark (CLSK) ارتفاع لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 23.40 دولار في مارس، ولكنه انخفض بعد ذلك بنسبة 38.1٪.

شركات التعدين البيتكوين الدولية مثل “Bitdeer Technologies” السنغافورية (BTDR) وIris Energy الأسترالية (IRIS)، كلاهما مدرجتان في بورصة ناسداك، تشهد أسهمهم أيضا انخفاضات ملحوظة بنسبة 40.8٪ و47.6٪ على التوالي منذ بداية العام حتى الآن.

على الرغم من هذا التراجع، يظل قادة صناعة التعدين متفائلين بمستقبل البيتكوين، مستشهدين بعوامل مثل العمليات منخفضة التكلفة والتقدم في كفاءة المعدات والطلب المتزايد على العملات المشفرة كعوامل يمكن أن تعوض عن الخسائر الناتجة عن انخفاض مكافآت التعدين، والمتوقع أن تصل إلى حوالي 10 مليار دولار سنويا.

ويعتمد المعدنون على الطلب المتزايد من الصناديق الاستثمارية الفورية الجديدة للبيتكوين لدعم ارتفاع أسعار البيتكوين، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية للانقسام القادم.

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