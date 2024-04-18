حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين 2024 لن يكون مختلف عن سابقيه حسب هذا المحلل!

على الرغم من التوقعات المتباينة في مجتمع العملات المشفرة، يعتقد المحلل “PlanB”، مؤسس ومبتكر نموذج Stock-to-Flow (S2F) للبيتكوين، أن حدث الانقسام القادم لن يختلف عن سابقيه.

وفقا لتغريدة نشرها، يؤكد المحلل “PlanB” أن ارتفاع أسعار البيتكوين سيتزامن مجددا مع حدث الانقسام تقريبا، مشيرا إلى تاريخ التغيرات السعرية التي تلت الأحداث المماثلة.

في الفترات السابقة، سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها بعد كل انخفاض في المكافآت، والتي تقلصت بنسبة 50٪، ما أدى إلى بطء في عرض العملة وإنتاجها.

إضافة إلى ذلك، الطلب الكبير على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة، والتي أطلقت في يناير، قد دفع سعر البيتكوين إلى تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 69,000 دولار في نوفمبر 2021، ليصل إلى ذروة جديدة عند 73,700 دولار في منتصف مارس.

بقي المحلل “PlanB” مصرا على توقعاته الإيجابية، متوقعا أن تصل عملة البيتكوين إلى 100,000 دولار هذا العام بعد حدث الانقسام، وأن يتجاوز سعر العملة 300,000 دولار بحلول عام 2025.

ومن خلال استطلاع أجراه على منصة X كشف أن 71.9% من المشاركين يتوقعون أن يصل سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار في عام 2024.

لدعم تأكيداته بأن الارتفاع سيبدأ مع حدث الانقسام، يشرح PlanB أن استراتيجية شراء البيتكوين قبل ستة أشهر من الانقسام وبيعها بعد 18 شهر قد تتفوق على الاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل.

في رد على تعليق حول مقارنة البيتكوين بالذهب في الدورة الصعودية الحالية، أشار منشئ S2F إلى أن البيتكوين ستتفوق على الذهب كأصل نادر.

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