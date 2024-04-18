مسابقة Bitget للمتداولين العرب...تداول لتربح هاتف آيفون 15 برو وعملات BGB! هل أنت مستعد للتحدي والفوز بجوائز مذهلة؟ انضم إلى مسابقة Bitget للمتداولين العرب واغتنم فرصتك لربح آيفون 15 برو ومجموعة من المنتجات الرائعة الأخرى! موقع بيتكوين العرب يسوق لهذه المسابقة التي تقوم بها منصة Bitget، والتي تعد منصة رائدة في تداول العملات المشفرة. تفاصيل المسابقة: الفترة: من 15 أبريل الساعة 6:00 مساء حتى 30 أبريل الساعة 11:59 مساء (UTC+8).

من 15 أبريل الساعة 6:00 مساء حتى 30 أبريل الساعة 11:59 مساء (UTC+8). الجوائز:

المركز الأول: آيفون 15 برو سعة 512GB

آيفون 15 برو سعة 512GB المركز الثاني: Mac Book Air 13-inch بمعالج M2

Mac Book Air 13-inch بمعالج M2 المركز الثالث: iPad Air سعة 256GB

iPad Air سعة 256GB المراكز 4-50: نصيب من 4000 رمز BGB كيفية المشاركة: المشاركة بسيطة! استخدم زر “انضم الآن” لتسجيل دخولك في المسابقة، وابدأ التداول لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات حجم التداول الموضحة. انضم الآن المستخدمون الذين يحققون أعلى حجم تداول خلال الفترة الترويجية سيكونون مؤهلين لربح الجوائز. معايير الأهلية: المسابقة مفتوحة للمستخدمين في المناطق التشغيلية المحددة.

يجب على المشاركين استكمال التحقق من الهوية قبل نهاية العرض الترويجي للمطالبة بجائزتهم.

تطبق شروط وأحكام Bitget. الشروط والأحكام: الجوائز معبرة عنها بالدولار وستُمنح بعملة USDT.

سيتم توزيع الجوائز خلال 10 أيام عمل بعد انتهاء المسابقة.

المسابقة لا تشمل رسوم التسجيل وجميع المكافآت ستُمنح يدويا. اغتنم الفرصة الآن! هذه المسابقة فرصتك للفوز بجوائز قيمة وتعزيز تجربتك في تداول العملات المشفرة. سواء كنت مبتدئا أو متداولا محترفا، تقدم بيتجيت الفرصة لكل المشاركين لإظهار مهاراتهم وربح جوائز رائعة. انضم الآن وقد يكون هاتف آيفون 15 برو الجديد في طريقه إليك! لا تفوت الفرصة لتكون جزءا من هذا الحدث المثير في عالم العملات المشفرة. استعد، تداول، واربح مع مسابقة Bitget للمتداولين العرب! انضم الآن

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