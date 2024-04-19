منتدى Blockchain Life: اختتام النسخة 12 والبدء في التحضير للنسخة الجديدة رقم 13

اختتمت فعاليات الدورة الثانية عشر من منتدى Blockchain Life في دبي، الذي يُعد الحدث الرائد عالميا لقادة صناعة العملات المشفرة.

جدير بالذكر أن ممثلي بيتكوين العرب كانو من الحاضرين ضمن الحدث حيث سجلو حضورهم كجهة إعلامية مشاركة للمنتدى.

الحدث شهد مشاركة مثيرة للإعجاب بلغت 10,162 مشارك، وذلك على الرغم من العاصفة غير المسبوقة التي ضربت المدينة.

الحضور الكبير في المنتدى يعكس الشخصية الفريدة والمبتكرة لممثلي هذه الصناعة.

على الرغم من الفيضان الكبير الذي شهدته دبي، فإن هذا لم يمنع أكثر من عشرة آلاف شخص من الحضور إلى النسخة المنتظرة من Blockchain Life 2024، حتى بعد تأجيل اليوم الثاني من المنتدى.

الأجواء كانت فريدة بشكل استثنائي، حيث سادت روح التعاون والتفاعل القوي بين الحاضرين.

خلال الحدث، شاركت الجماعة المتخصصة في مجال العملات المشفرة في مناقشات معمقة، وقاموا ببناء شراكات قيمة وبعضهم عقد صفقات كبيرة.

استضاف المنتدى أكثر من 160 متحدث بارز ورواد من صناعة التكنولوجيا المالية، بمن فيهم ممثلون من شركة بينانس، Chainlink، Tron، Bybit، وغيرها من الشركات الكبرى.

معرض الشركات المشاركة كان الأكبر في مجال الويب 3 لعام 2024، حيث ضم 133 جناح.

الشركات العملاقة مثل OKX، HTX، وBybit قدمت عروض مباشرة لأحدث التقنيات والابتكارات التي تشكل النظام البيئي للعملات الرقمية المشفرة.

علق “سيرجي خيتروف”، المنظم لمنتدى “Blockchain Life”، قائلا:

هذا العام شهد إنجاز كبير بتسجيل حضور 10,162 مشارك. هذا دليل على أن الجميع يدركون أن النمو الحالي للسوق هو مجرد البداية لموجة قادمة من الانفجارات الكبيرة. لهذا السبب، جاءت الشركات والخبراء والمستثمرون ليكونوا جزء من هذه التحضيرات الهامة.

واختتم المنتدى بحفل أسطوري في أحد أفضل الأندية العالمية، حيث أقام الفنان العالمي “آلان ووكر” حفلا موسيقيا حضره أكثر من 1400 مشارك، مما أضاف لمسة من الحماس للحدث.

التحضير للنسخة 13 من منتدى Blockchain Life:

تم الإعلان عن موعد الدورة 13من Blockchain Life، المقرر عقدها من 22 إلى 23 أكتوبر 2024، مما يوفر فرصة أخرى للمشاركين لعرض إنجازاتهم وتعزيز أسس نجاحهم المستقبلي.

تتوفر حاليا تذاكر ما قبل البيع وفرص الرعاية للحدث القادم، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الرسمي:

blockchain-life.com

الراعي العام لـ Blockchain Life 2024 والحفل الختامي هو Uminers، بالتعاون مع List.Help وJets.Capital كمنظمين للحدث.