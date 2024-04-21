انخفاض التدفقات الخارجية للبيتكوين من صندوق Grayscale Bitcoin Trust!

انخفاض في التدفقات الخارجية للبيتكوين من صندوق Grayscale Bitcoin Trust!

يُظهر تحليل الظروف الحالية لصندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) اقتراب التدفقات الخارجية للبيتكوين من الانعدام، مما يعكس تحول جوهري في استراتيجيات الإدارة وتأثير السوق.

في هذا السياق، يقدم المحللون في القطاع رؤى متعمقة تتعلق بالرسوم والتنافسية في السوق.

حيث يشير “أليساندرو أوتافياني”، محلل بيتكوين معروف على منصة X، إلى أن التدفقات الخارجية من GBTC قد تكون على وشك الانتهاء، نظرا لانخفاض رسوم “Bitcoin Mini Trust” التابعة لـ Grayscale إلى 0.15%.

بينما يعتبر “إريك بالتشوناس”، كبير محللي مؤسسة بلومبرغ للصناديق المتداولة، أن هذه الرسوم “افتراضية”، ما يعني أن الصندوق قد لا يكون قادر على تحقيق هذه الرسوم المنخفضة دائما.

رغم هذه التحديات، يرى “بالتشوناس” أن الإعلان عن هذه الرسوم يمثل تطور إيجابي لـ “Grayscale”.

في شهر مارس الماضي، أعلنت “Grayscale” عن خططها لإطلاق صندوق مشتق جديد تحت مؤشر BTC، يتيح للمستثمرين الحاليين في GBTC شراء أسهم ETF دون الخضوع للضريبة.

هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه السوق منافسة شديدة، حيث من المتوقع أن يتجاوز “IBIT” التابع لشركة “BlackRock” صندوق “GBTC” من حيث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بحلول نهاية الشهر.

للمقارنة، يفخر صندوق “IBIT” بإدارة أصول تزيد عن 17 مليار دولار، مما يضع الصندوق في مرتبة أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق، متفوقا على عمالقة مثل iShares MSCI Emerging Markets ETF وiShares MSCI Japan ETF.

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