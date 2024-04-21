منصة Blur تتصدر أسواق NFT بتحقيق حجم تداول وصل إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأول 2024

في الربع الأول من عام 2024، ارتفعت أحجام التداول في أسواق NFT بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 4.7 مليار دولار عبر المنصات العشرة الكبرى.

وفقا لتقرير “CoinGecko”، استطاعت منصة Blur الحفاظ على ريادتها في السوق بتسجيل حجم تداول بلغ 1.5 مليار دولار واستحوذت على حصة سوقية تقدر بـ 27.6%.

من جهة أخرى، أظهرت منصة “Magic Eden” تنافسية قوية، حيث تجاوزت منصة Blur في مارس، ويعود ذلك لإطلاق برنامج المكافآت وإطلاقها لسوق الايثيريوم بالتعاون مع “Yuga Labs”، محققة حجم تداول يتجاوز 0.76 مليار دولار.

أفاد التقرير أن حجم التداول في “Magic Eden” قفز بنسبة 393%، من 153 مليون دولار في ديسمبر إلى 757 مليون دولار في مارس.

في المقابل، شهدت منصة OKX الخاصة بـ NFT تراجع كبير في أحجام التداول بأكثر من 73%، وانخفضت حصتها السوقية من 37.6% إلى 9.5% بين ديسمبر 2023 ومارس 2024.

كما ارتفعت أحجام إقراض NFT بأكثر من 50% في يناير مقارنة بديسمبر.

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