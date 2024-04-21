شركة "EY" تطلق أداة لإدارة العقود الذكية على الايثيريوم

أعلنت شركة Ernst & Young وتختصر (EY) عن إطلاق OpsChain Contract Manager (OCM)، وهو حل مبتكر يعمل بنظام الايثيريوم ويستفيد من تقنية إثبات المعرفة الصفرية لتحسين إدارة عقود الأعمال.

هذا النظام مصمم لمساعدة الشركات الخاصة على تنفيذ وإدارة اتفاقيات الأعمال المعقدة بكفاءة، مع ضمان السرية والدقة والكفاءة من حيث التكلفة.

تعد “EY”، إحدى أكبر شركات المحاسبة الأربع الكبرى، حيث تقدم تطبيقات تجارية لتقنية إثبات المعرفة الصفرية القائم على الايثيريوم منذ عام 2018.

توفر أداة “OCM” الجديدة إدارة آمنة لعقود الأعمال على شبكات البلوكشين العامة، مما يضمن سلامة العقود وخصوصيتها، بينما تخفض التكاليف وتحسن الكفاءة.

تتكامل المنصة أيضا بسلاسة مع أنظمة المؤسسات القائمة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الموحدة وتدعم أنواع عقود متنوعة، بما في ذلك اتفاقيات الشراء بالجملة ونماذج التسعير المرتبطة بخلاصات بيانات السوق.

جاء تطوير “OCM” استجابة لاحتياجات عملاء “EY” السابقين، حيث تم تحديد فرص لتعزيز دقة شروط العقود مع تقليل أوقات الدورات والتكاليف الإدارية بشكل كبير، بنسب تصل إلى 90% و40% على التوالي.

اختارت “EY” استخدام شبكة الايثيريوم العامة بدلا من شبكة خاصة لضمان عدم تمتع أي طرف بميزة غير مستحقة ولتقليل مخاطر تسرب المعلومات الحساسة.

الإعلان الجديد يوضح تعمق شركة “EY” في الابتكار في مجالها بالاعتماد على التقنيات الحديثة كتقنية البلوكشين.

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